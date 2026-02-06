Kolejny skandal w policji. Funkcjonariusze z zarzutami pobicia

Jak poinformowało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, w chwili zdarzenia funkcjonariusze przebywali poza służbą. Wobec wszystkich wszczęto postępowania dyscyplinarne.

Policjanci byli po służbie

Policjanci zostali zatrzymani przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała, że podejrzanym przedstawiono zarzuty z art. 158 Kodeksu karnego, dotyczące udziału w pobiciu.

Według oficjalnych komunikatów w tej sprawie, dwóch podejrzanych odmówiło składania wyjaśnień. Jeden nie przyznał się do winy, natomiast czwarty częściowo przyznał się do udziału w zdarzeniu, jednocześnie umniejszając swoją rolę. Okoliczności sprawy wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledczy na razie nie ujawniają motywu działania sprawców.

Wobec podejrzanych podjęto działania służbowe

Do pobicia doszło kilka dni temu. Według ustaleń medialnych sprawcy byli zamaskowani. Pokrzywdzony, znany lokalnej policji, miał rozpoznać jednego z napastników po głosie. BSWP ustaliło, że związek ze zdarzeniem mogą mieć czterej policjanci z jednostek w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich.

Władze obu komend podjęły działania służbowe wobec funkcjonariuszy. Komendant w Tarnowskich Górach zawiesił dwóch policjantów w obowiązkach, wszczął postępowanie dyscyplinarne i rozpoczął procedurę zmierzającą do ich wydalenia ze służby. W komunikacie podkreślono, że w policji nie ma miejsca dla osób łamiących prawo. Postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy wszczęto także w Piekarach Śląskich. Jak zapowiedziano, dalsze decyzje będą zależeć od wyników prowadzonego śledztwa prokuratorskiego.

