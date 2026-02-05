Gang wywoził leki z Polski. Trafiały do fabryki narkotyków na Ukrainie

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Poznaniu aktu oskarżenia przeciwko siedmiu osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wywozem z Polski leków wykorzystywanych do produkcji metamfetaminy na Ukrainie.

Gang działał na terenie Polski i Ukrainy

Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu dokument został złożony 26 stycznia 2026 roku. Śledztwo prowadzone było w ramach Wspólnej Grupy Śledczej (JIT), w skład której weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz ukraińscy śledczy z obwodu zaporoskiego, przy wsparciu i koordynacji Eurojustu.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od grudnia 2022 roku do maja 2025 roku na terenie Polski i Ukrainy. Jej członkowie legalnie kupowali w poznańskich aptekach leki zawierające substancje wykorzystywane do produkcji narkotyków. Następnie medykamenty pakowano w woreczki strunowe i ukrywano w puszkach po karmie dla zwierząt lub żywności dla dzieci. Tak przygotowane przesyłki trafiały do Ukrainy, gdzie w nielegalnym laboratorium produkowano metamfetaminę.

Pierwsze zatrzymania w maju 2025 roku

Pierwsze zatrzymania przeprowadzono 13 maja 2025 roku jednocześnie w Polsce i Ukrainie. Kolejne działania realizowano w sierpniu 2025 roku. Podczas przeszukań zabezpieczono duże ilości leków zawierających pseudoefedrynę, substancje odurzające, prekursory chemiczne, odczynniki, dokumentację oraz nośniki danych. Na terytorium Ukrainy zlikwidowano również nielegalne laboratorium narkotykowe.

Aktem oskarżenia objęto sześciu obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Polski w wieku od 20 do 50 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw narkotykowych. Jedna z oskarżonych osób pozostaje w areszcie śledczym. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych. Oskarżonym grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

