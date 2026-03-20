Sikorski uderza w prezydenta we włoskiej pasie. Mocne słowa

W opublikowanym w piątek wywiadzie z włoskim dziennikiem szef polskiej dyplomacji mówił o wojnie na Bliskim Wschodzie, deklarując że Polska nie zaangażuje się w ten konflikt militarnie.

Sikorski chwali Meloni we włoskiej prasie

W rozmowie poruszony został również temat Unii Europejskiej i jej pomocy dla Ukrainy. Słowa krytyki padły tu pod adresem premiera Węgier Viktora Orbana, który blokuje obiecaną Kijowowi unijną pożyczkę. Według niego, Budapeszt bierze Ukrainę za zakładnika. Przy okazji tego tematu, Sikorski nawiązał do polskich "eurofobów".

– Argument, którego używam wobec naszych eurofobów w Polsce, jest zawsze ten sam: lubicie prawo weta, ale jak widzicie, inni też mają prawo weta. Czy cieszy was, że Orban może zablokować sankcje wobec Rosji? – powiedział szef polskiego MSZ. Podkreślił, że w tym aspekcie polski rząd szczególnie ceni stanowisko premier Włoch Giorgii Meloni wobec Ukrainy, ale także wobec Unii Europejskiej. Sikorski wyraził tu nadzieję, że wnioski z jej postawy wyciągną "nasi nacjonaliści". – Można wysuwać wszelkiego rodzaju krytykę pod adresem funkcjonowania UE, ale Meloni jest jej konsekwentną zwolenniczką – powiedział.

Sikorski o polskich "nacjonalistach": Należy się martwić o ich zdrowie psychiczne

W swojej wypowiedzi Sikorski nawiązał również do słów premiera Donalda Tuska, który ostrzegał przed ryzykiem polexitu, czyli wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Tu wicepremier wspomniał o zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawie wdrażającej program SAFE.

– Kiedy nacjonaliści nazywają UE Trzecią Rzeszą, Czwartą Rzeszą lub Związkiem Radzieckim, nie muszą nawet mówić, że opowiadają się za polexitem. Co więcej, kiedy nacjonaliści, w tym prezydent Nawrocki, zawetują ustawę, która pozwoliłaby na skorzystanie z bezpiecznej i taniej pożyczki na wzmocnienie obronności – będącej w dodatku polską inicjatywą – tylko dlatego, że jest ona europejska, a wręcz dlatego, że jest "niemiecka", to należy się martwić o ich zdrowie psychiczne – powiedział.

Czarnek chce polexitu? Gramatyka: Jestem przerażonyCzytaj też:

"SAFE zakładnikiem". Wiceszef MON wskazał trzy partieCzytaj też:

Efekt SAFE? Niepokojący sondaż dla Nawrockiego