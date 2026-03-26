"Bezrobocie, bieda i brak perspektyw". Mulawa uderza w rząd Tuska

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Stało się to przedmiotem ataków ze strony rządu, który twierdzi, że prezydent wspiera szefa węgierskiego rządu przed wyborami w tym kraju.

Rząd atakuje Nawrockiego po spotkaniu z Orbanem

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, pytany o to, czy jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki dobrze zrobił, że w szczycie kampanii na Węgrzech spotkał się z Viktorem Orbanem, odpowiedział, że „Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej nie został ustalony przez pana Orbana czy pana prezydenta Nawrockiego miesiąc temu, tylko to jest stały element w kalendarzach”.

– Miałbym wręcz małe pretensje do pana prezydenta Nawrockiego wtedy, kiedy po raz pierwszy ma możliwość pojechania na Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i nie chciałby z tej okazji skorzystać”. – A że mamy kontekst wyborczy, to jest niezależne od tego dnia i pan prezydent powinien pojechać był pojechać na obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Uważam, że nasz prezydent ma obowiązek dawać sygnały w polityce międzynarodowej – dodał.

Zdaniem Krzysztofa Mulawy „to jest zasadne, żeby pokazywać pewnego rodzaju sygnały, ale oddzielną oczywiście sprawą jest to, że trzeba umieć współpracować z tą osobą, która ewentualnie wygra z Viktorem Orbanem”. – Czyli trzeba nawiązywać takie relacje z Orbanem, żeby nie blokować sobie ewentualnych dobrych relacji z ewentualnie innym politykiem, który wygrałaby wybory na Węgrzech – mówił.

Poseł Konfederacji podkreślił, że nie zgadza się całkowicie z narracją prorządową, żeby robić z pana prezydenta Nawrockiego, właściwie przez to, że jest przyjacielem Orbana, przyjaciela Putina”.

– Ile razy prezydent ma powtarzać to, co powtarza wielokrotnie, czyli to, że Putin jest zbrodniarzem? Prezydent Nawrocki ma jasne stanowisko, nie kluczy, więc nie słuchajmy niemądrych wypowiedzi. Poza tym prezydent Nawrocki jest jeszcze ścigany przez Putina – zauważył.

Krzysztof Mulawa zaapelował o zachowanie powagi i nieudawanie, że nie wiemy co pan prezydent Nawrocki mówi o Putinie.

Orban zakręcił Ukrainie kurek z gazem. Zdaniem Tuska to "efekt wizyty Nawrockiego"

„Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orbán odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy” – napisał w środę na platformie X premier Donald Tusk. Poseł Konfederacji pytany o to, czy widzi jakiekolwiek logiczne powiązania między wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie a decyzją premiera Węgier Viktora Orbana, odpowiedział, że nie ma żadnego powiązania, bo to konsekwencja sprawy rurociągu Przyjaźń.

"Ten rząd to bezrobocie, bieda i brak perspektyw"

– Koalicja rządząca, pan premier Tusk, w tym momencie realizują – niestety – w dużej mierze skuteczną politykę zarządzania kryzysem. Mamy kryzys, bo nie można mówić inaczej o sytuacji, w której jesteśmy, czyli kiedy po raz pierwszy od pięciu lat mamy 6,1 proc. bezrobocia – podkreślił.

Poseł Konfederacji zauważył, że jeśli chodzi o bezrobocie, to zwłaszcza wśród młodych ludzi jest dramat.

– To nie jest 6,1 proc., ale wśród młodych to jest 12,5 proc. W niektórych województwach, w tych, które mają większy problem z bezrobociem, dochodzi ono nawet do 20 proc. – zauważył.

Krzysztof Mulawa zwrócił uwagę, że „na dodatek, poza bezrobociem, jest rekordowy deficyt budżetu państwa, bo prawie 50 mld zł po dwóch miesiącach”.

– Poza tym ceny na stacjach benzynowych. Oczywiście tutaj nie wszystko zależy od rządu, ale jego reakcja jest o wiele spóźniona. Jako polski obywatel, w imieniu wszystkich, którzy tankują albo konsumują cokolwiek, bo przecież ceny paliw wpływają na towary w sklepach, oczekiwałbym szybszej reakcji – podkreślił.

Zdaniem Krzysztofa Mulawy rząd premiera Donalda Tuska „to bezrobocie, bieda i brak perspektyw”. – Trzy razy „B” – dodał.

