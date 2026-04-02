"Ustawa myli się z ustawką". Żurek uderza w Nawrockiego

W czwartek mija 29 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do rocznicy odniosło się w specjalnym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. "To ona wyznacza ramy działania państwa i określa prawa oraz wolności obywateli" – czytamy.

Jak podkreślił resort sprawiedliwości: "Konstytucja to nie tylko tekst. To zasady, które mają działać w praktyce – w sądzie, w urzędzie, w codziennych sprawach".

Żurek: Nasz "strażnik konstytucji" nadal stoi na bramce

Do rocznicy nawiązał w mediach społecznościowych również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

"Niektórym ustawa zasadnicza myli się zasadniczo z ustawką" – napisał prokurator generalny. Minister zaznaczył, że "w 29. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., warto przypomnieć rzecz elementarną: państwo prawa nie działa wybiórczo".

Żurek nawiązał bezpośrednio do działań prezydenta Karola Nawrockiego. "Nasz 'strażnik konstytucji' chyba nadal stoi na bramce. Szkoda tylko, że nie na straży praw obywateli" – napisał minister.

Spór o TK. Nawrocki zaprosił dwoje sędziów

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na środowa ceremonię dwoje nowo wybranych przez Sejm sędziów TK – Dariusza Szostka (rekomendowanego przez Polskę 2050) i Magdalenę Bentkowską (rekomendowaną przez PSL), którzy złożyli ślubowanie wobec głowy państwa.

Oprócz wcześniej wspomnianych osób, na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę).

