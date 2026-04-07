Petraeus udzielił wywiadu CBS, w którym mówił o obecnej sytuacji na ukraińskim froncie. Były szef amerykańskiego wywiadu uważa, że "to niezwykłe, że Rosja nie ma już przewagi".

– Rosja ma ogromną przewagę liczebną nad Ukrainą. Ma nad nią przewagę militarną. Jej gospodarka jest 10-12 razy większa niż ukraińska. A jednak ukraińskie wojska zatrzymują teraz Rosjan na linii frontu – powiedział.

Petraeus zauważył, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ukraińscy żołnierze odnieśli na froncie większe sukcesy niż Rosjanie. Było to możliwe dzięki innowacjom w systemach bezzałogowych.

– Prawdziwy geniusz polega na tym, jak to wszystko połączyli – dodał Pistorius, odnosząc się do całościowego ekosystemu dowodzenia i kontroli w szeregach Ukraińskich Sił Obronnych. Zauważył również, że w ciągu najbliższych kilku lat na Ukrainie mogą pojawić się w pełni autonomiczne systemy. Ludzie będą im wyznaczać misje, a roboty będą je realizować.

Sytuacja na froncie najlepsza od miesięcy

Prezydent Ukrainy stwierdził niedawno, że sytuacja ukraińskich wojsk na froncie jest obecnie najlepsza od 10 miesięcy. Powołał się przy tym na raport brytyjskiej MI6.– To jest ich wniosek, który widzą wszyscy partnerzy. Biorąc pod uwagę okupację naszych terytoriów i ich deokupację, jesteśmy teraz na nieznacznym plusie – wyzwoliliśmy około 20 kilometrów kwadratowych, jeśli porównać, gdzie okupantowi udało się posunąć naprzód, a gdzie nam udało się wyzwolić nasze terytorium. Ogólnie rzecz biorąc, front się utrzymuje. Wniosek brytyjskiego wywiadu jest zatem taki – sytuacja jest trudna, ale najlepsza od 10 miesięcy. To sprawiedliwy wniosek. Jestem wdzięczny wszystkim naszym jednostkom, które to zapewniają – powiedział Zełenski.

Czytaj też:

