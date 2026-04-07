"Mogę pomóc w każdy możliwy sposób". Ujawniono rozmowę Orbana z Putinem

Bloomberg ujawnił zapis rozmowy telefonicznej polityków z 17 października. Viktor Orban oferował rosyjskiemu prezydentowi wszelaką pomoc "w każdej sprawie".

– Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób" — miał mówić do Putina Orban. – W każdej sprawie jestem do dyspozycji – dodawał węgierski polityk.

Orban mówił, że poziom kontaktów z Putinem pozwala mu aktywnie włączyć się w proces negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Szef węgierskiego rządu wskazywał, że jest gotów m.in. zorganizować szczyt pokojowy w Budapeszcie.

Premier Węgier użył także porównania zaczerpniętego z bajki Ezopa, w której mysz ratuje lwa. Wywołało to śmiech Władimira Putina.

Orban może stracić władzę

Z nowego sondażu na zlecenie portalu 24.hu wynika, że TISZA ma poparcie na poziomie 56 proc. zdecydowanych wyborców. Oznacza to wzrost w porównaniu do sondażu z początku marca – wówczas było to 53 proc.

37 proc. badanych w sondażu poparło Fidesz. Na początku marca partia Viktora Orbana cieszyła się poparciem 39 proc. wyborców.

Portal 24.hu ocenił, że – zgodnie z wynikami sondażu – TISZA ma obecnie na Węgrzech 900 tys. więcej wyborców niż Fidesz.

26 proc. respondentów nie wiedziało, na kogo zagłosuje w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Zgodnie z innym sondażem – opublikowanym we wtorek, przeprowadzonym przez ośrodek Zavecz Research – opozycyjna TISZA zwiększyła przewagę do 13 pkt proc. wśród zdecydowanych wyborców z 12 pkt proc. w sondażu z lutego.

51 proc. badanych poparło partię opozycyjną, 38 proc. ankietowanych – rządzący Fidesz.

Oba sondaże wykazały, że prawicowa Mi Hazank może być jedyną partią, poza ugrupowaniami Petera Magyara i Viktora Orbana, która przekroczy 5 proc. próg wyborczy.

