Mentzen dogada się z Tuskiem? Bosak: Proszę słuchać uważnie, co mówi

W rozmowie z Radiem Zet Bosak został zapytany, czy po wyborach w 2027 roku Sławomir Mentzen dogada się z Donaldem Tuskiem i zawiąże koalicję. Lider Konfederacji jednoznacznie zaprzeczył takim plotkom.

– Proszę słuchać uważnie, co mówi Sławomir Mentzen. W swoich komentarzach jest bardzo krytyczny wobec rządu Donalda Tuska, podobnie jak wszyscy jesteśmy w Konfederacji - powiedział.

Bosak zapewnia, że Konfederacja "jest prawdziwą polityczną alternatywą" dla tego, czym stała się Platforma Obywatelska, ale także dla reszty sceny politycznej – PiS, PSL i Lewicy. – Uważam, że dogadanie się z Tuskiem przez nas byłoby zdradą polityczną i uważam, że to jest niemożliwe - zapewnił.

Bosak: Rządy Tuska są antynarodowe

- Sposób rządów Donalda Tuska, zarówno w okresie pierwszego rządu Tuska – kiedy byliśmy w protestach na ulicach, kiedy byliśmy atakowani w trakcie Marszów Niepodległości przez podległe mu służby, kiedy ludzie byli przetrzymywani w aresztach, kiedy były wielkie afery jak afera taśmowa, afera podsłuchowa – jak również obecny poziom rządów Donalda Tuska – realizowanie obłędnej polityki klimatycznej, niszczenie polskiej gospodarki, zadłużanie państwa – to są rządy antynarodowe – uważa Bosak.

Polityk podkreśla, że sposób rządzenia Donalda Tuska jest "absolutnie niezbieżny" z tym co Konfederacja mówi i proponuje. – Jesteśmy polityczną alternatywą dla tej degrengolady politycznej, którą oglądamy – dodał.

Spór z Mentzenem? "Próba wbicia klina"

Poseł przekonuje, że nie ma sporu między nim a Sławomirem Mentzenem. – Napięcia są jak w każdej partii, ale to są normalne napięcia wynikające po prostu ze zwykłej pracy politycznej - powiedział.

– Natomiast ludzie, którzy dopatrują się w Konfederacji jakichś podziałów, konfliktów, to moim zdaniem jest próba wbijania klina pomiędzy nas, podczas gdy współpraca układa się, jak na polską politykę, naprawdę dobrze - przekonuje.

