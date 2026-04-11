Czarnek: Polska nauka musi radykalnie przyspieszyć

– Stoimy na progu przyszłości nieznanej i niepewnej jak nigdy wcześniej. Według wszelkich przewidywań, rozwój cyfryzacji i AI spowoduje, że w perspektywie 5-10 lat, 50 proc. kompetencji, które są dzisiaj potrzebne do wykonywania zawodów, będą nieprzydatne. Przed nami zawody przyszłości, których jeszcze nie znamy. Do tego dzisiaj potrzebna jest nauka, która musi dzisiaj radykalnie przyspieszyć. Musimy stworzyć krajowy system foresightu edukacyjno-zawodowego. System, który będzie pozwalał uczelniom określać, jakie kierunki studiów muszą być uruchamiane, rozwijane i oferowane młodym ludziom po to, żeby mogli tworzyć kadrę przyszłości – mówił wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.

Na Politechnice Bydgoskiej PiS zorganizowało w sobotę debatę w ramach serii "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0". Spotkanie poświęcono programowi PiS dla nauki i szkolnictwa wyższego. Ta i kolejne konferencje mają stanowić podstawy dla przyszłego programu partii Jarosława Kaczyńskiego.

Czarnek: Przed nami wielka przyszłość

– Dzisiejszy rząd, który po raz pierwszy od długiego czasu, zredukował finansowanie nauki, musi zostać zastąpiony przez polski rząd – polskich interesów, spraw, polskiej silnej nauki, który w perspektywie tylko 8 lat potroi środki na naukę – z 1 do 3% PKB. Zmienimy sposób finansowania uczelni – musi nastąpić stabilizacja sytuacji finansowej uczelni, żeby te środki z kapitału żelaznego będą wygospodarowane, mogły iść na indywidualne badania konkretnych uczelni. To będzie co najmniej 0,2 proc. PKB, czyli ok. 8 mld zł skarbowych papierów wartościowych dla uczelni każdego roku. Nie ma innego wyjścia. Nauka musi być dofinansowana – podkreślił Czarnek.

Były minister edukacji i nauki, powiedział, że "nie mamy prawa mieć kompleksów. Mieliśmy wielką przeszłość i przed nami wielka przyszłość, dzięki wielkiej silnej polskiej nauce".

