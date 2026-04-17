Przymusowy rejestr psów i kotów. Sejm podjął decyzję

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 245 posłów głównie z koalicji rządzącej. Przeciwko było 22, a 171 wstrzymało się od głosu. Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Właściciele czworonogów, którzy wcześniej zaczipowali swoje zwierzęta, nie będą musieli uiszczać opłaty za wpis do bazy. Uruchomienie i funkcjonowanie systemu przez 10 lat ma kosztować podatników ponad 130 mln złotych. W teorii system ma pomóc w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt w Polsce. Jednak wokół niego pojawiło się mnóstwo wątpliwości.

KROPiK to złe rozwiązanie?

W Polsce od lat istnieją bazy zaczipowanych zwierząt. Tymczasem rządowy projekt zakłada rezygnację z istniejących baz danych. Rząd chce odrzucić zarówno zebrane dane osobowe, jak również funkcjonujące systemy informatyczne. Na sam system IT rząd chce przekazać 38,5 mln zł. W dodatku kosztami zostaną obarczeni Polacy. Ile zapłacą właściciele zwierząt?

Czipowanie psów i kotów będzie odpłatne i wyniesie 50 zł, do tego kolejne 50 zł trzeba będzie zapłacić za umieszczenie informacji o pupil w rejestrze. To jednak nie koniec. 50 zł będzie kosztować każda zmiana wpisu w przyszłości (50 zł trzeba będzie zapłacić za każdym razem przy okazji wpisania informacji o każdym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zmianie adresu, ubezpłodnienie psa itd.).

Resort rolnictwa powierzy utworzenie Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK) Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który podlega Ministerstwu Cyfryzacji.

Nowe regulacje obejmą wszystkie psy i część kotów. Czipowanie będzie obowiązkowe m.in. przy sprzedaży lub przyjęciu zwierząt do schroniska. Właściciele psów będą je znakować i rejestrować do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku psów, które zostały zaszczepione wcześniej – z obowiązku trzeba będzie się wywiązać w ciągu 3 lat.

– Koszty czipowania i rejestracji zwierząt poniosą ich opiekunowie. Niedopełnienie obowiązku będzie podlegało karze grzywny. To rozwiązanie, na które oczekują i organizacje chroniące zwierzęta i właściciele zwierząt. Budujemy nowoczesny system, którym zarządzać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo zależy nam, aby systemem zarządzała instytucja publiczna – nie podmiot prywatny – mówił na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

