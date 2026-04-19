Polacy boją się, że zbiednieją. Są wyniki nowego sondażu

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych. Zamknięcie cieśniny Ormuz spowodowało wzrost cen ropy naftowej na całym świecie.

Polacy zabrali głos ws. kryzysu paliwowego. Są wyniki sondażu

W SW Research dla rp.pl Polaków zapytano o to, czy obawiają się, że kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie doprowadzi do obniżenia ich poziomu życia.

64,9 proc. badanych odpowiedziało, że "tak".

Odpowiedzi "nie" udzieliło 18,3 proc. ankietowanych.

16,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, komentując wyniki badania zauważyła, że "odsetek osób obawiających się o obniżenie poziomu życia wzrasta wraz z wiekiem (62 proc. – najmłodsi, 66 proc. – najstarsi)".

"Kryzys paliwowy wzbudza obawy w przypadku trzech na czterech osób z wykształceniem podstawowym (74 proc.) i siedmiu na dziesięciu uczestników badania o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto (69 proc.). Ze względu na klasę miejsca zamieszkania obawa o pogorszenie jakości życia najczęściej towarzyszy badanym z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. osób" – czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 kwietnia 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Gorzkie słowa Harris. "Netanjahu wciągnął Trumpa w wojnę"

