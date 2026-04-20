Morawiecki o Kurskim: Stara się dokładać do tego pieca

Mateusz Morawiecki był w poniedziałek gościem Roberta Mazurka w Kanale Zero. – Po co wam Łukasz Mejza? Mało on wam wstydu przyniósł? – zapytał dziennikarz. – Są u nas różne, że tak powiem, komitety dyscyplinujące i to jest ich zadanie. Uważam, że to, co wyczynia poseł Mejza, naprawdę zasługuje na bardzo radykalne posunięcia. Mocno radykalne, bardzo radykalne. Więcej nie będę tutaj na ten temat mówił – odpowiedział były premier.

Dopytywany o sprawę Mejzy, odparł: – Poproszę o następne pytanie.

Morawiecki: Kurski stara się dokładać do tego pieca

Morawiecki wypowiedział się również na temat byłego prezesa TVP. – Jacek Kurski wniósłby wiele cennego do programu Prawa i Sprawiedliwości? – pytał Mazurek.

– Nie, nie, nie sądzę. Raczej widzę bardzo dużą aktywność Jacka Kurskiego wtedy, kiedy pojawiają się jakiekolwiek niesnaski, to stara się dokładać do tego pieca – powiedział były premier. – Myślę, że z panem mógłby się porozumieć, ale pana jest taka rola, a jego powinna być inna – dodał. – Teraz dopiero pan się odpali, jak pana znam – zażartował wiceprezes PiS.

– Jakby to panu powiedzieć? Jacek Kurski ze mną nie rozmawia od jakichś 15 lat. Nie wiem zresztą, nie pamiętam – oznajmił Robert Mazurek. – Musicie porozmawiać – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Tak, ma pan rację. Jacku, jeśli nas oglądasz, zapraszam serdecznie do Kanału Zero. Jeżeli dasz mi zadać jakieś pytanie, to naprawdę bardzo chętnie będę cię tu gościł. Jacek Kurski w Kanale Zero – jestem za – oświadczył dziennikarz Kanału Zero.

Morawiecki: Nie chcę polemizować z tym panem

Wcześniej Morawiecki był także pytany, jak ocenia działalność Patryka Jakiego. – Nie chcę polemizować z tym panem. Widziałem, że ma jakieś problemy ze mną, problemy z ułamkami. Mogę powiedzieć tylko, że jak się jabłuszko podzieli na cztery części i zje jedną część, to zostają trzy czwarte. I na tym chciałbym zakończyć wykład w tej kwestii i rozmowę o tym panu – oznajmił.

– "Ten pan", to naprawdę znaczy, że już daleko poszło, skoro mówicie o sobie w ten sposób – zareagował Robert Mazurek.

