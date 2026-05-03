Chrystus zabity wczoraj i dziś

Wtedy żołnierz przebijał Mu gwoździem kolejną kończynę, dziś wali młotem w głowę. Wtedy jego zadaniem było zgładzić skazańca, a dziś zgładzić pamięć o Nim i Jego wyznawcach. Wtedy opowieść o tym wydarzeniu powoli rozprzestrzeniała się po świecie, dziś, w zupełnie innych przecież realiach, rozeszła się po globalnej sieci zaledwie w ciągu kilku godzin. Wtedy wywołała płacz, ból i niepokój Jego uczniów, dziś też wywołała płacz u niejednego, ale i sprzeciw u bardzo wielu.