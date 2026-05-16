Warzecha ostro o planach Trzaskowskiego: Czysta ideologia, demolowanie miasta

Tym razem zmiany mają objąć ulicę Kruczą w samym centrum Warszawy. Ratusz zapowiada likwidację części przestrzeni dla aut i stworzenie w jej miejscu zielonego pasażu.

Prezydent Warszawy przedstawił plany przebudowy Kruczej w nagraniu opublikowanym w serwisie X. Jak przekonywał, obecny układ ulicy jest przeskalowany, a kierowcy i tak nie zyskują realnie czasu. – Dzisiaj w obecnych warunkach ulica Krucza jest ulicą przeskalowaną. Mamy cztery pasy ruchu. Natomiast obciążenie komunikacyjne jest niewielkie i to niezależnie od tego, czy mówimy o poranku, czy środku dnia, czy wieczorze – mówił Trzaskowski.

Prezydent stolicy przekonywał również, że szeroka jezdnia powoduje nadmierny hałas.

Warzecha: Czysta ideologia

Plany polityka KO w ostrych słowach zrecenzował Łukasz Warzecha. "Tymczasem pan Trzaskowski chwali się dalszym demolowaniem miasta i robieniem z niego wsi. Teraz padło na Kruczą, ulicę w ścisłym centrum" – pisze publicysta "Do Rzeczy" na portalu X.

"Nie będzie miejsc parkingowych, ale za to będą drzewka. Mieszkańcy co prawda protestują, ale, parafrazując Adasia Miauczyńskiego, »panie, ch...j tam z mieszkańcami«. Krucza to ulica w centrum. Wokół jest wiele urzędów, restauracji. Zdemolowanie układu drogowego na rzecz »parku liniowego« nie ma żadnego uzasadnienia. To czysta ideologia, realizacja strategii miasta, gdzie wprost jest mowa o uderzeniu w kierowców" – dodał Warzecha.

Nawet radni KO mają dość

Polityka zwężania ulic zaczyna jednak budzić sprzeciw nawet w środowisku Koalicji Obywatelskiej. W styczniu 2026 roku rada dzielnicy Praga-Południe oficjalnie zażądała zakazu zwężania ulic i likwidowania miejsc parkingowych. Co szczególnie istotne, za stanowiskiem głosowali również radni KO.

– Rozumiemy, że jako radni Koalicji Obywatelskiej powinniśmy wspierać prezydenta, ale pomysł zwężania ulic jest po prostu absurdalny i nie chcemy tego w naszej dzielnicy – mówił jeden z radnych cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

W stanowisku wskazano, że zwężanie ulic pogarsza płynność ruchu i wypycha samochody na lokalne ulice osiedlowe.

