Rząd Tuska nie jest winny aferze szpitalnej? Polacy zabrali głos

Kanał Zero poinformował w tym tygodniu, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Szpital Południowy w Warszawie będzie miał teraz nową radę nadzorczą. Jak podkreślił stołeczny ratusz, decyzja Rafała Trzaskowskiego oznacza "odpolitycznienie" tego gremium.

Polacy zabrali głos

W sondażu United Surveys Polakom zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem afera w Szpitalu Południowym obciąża politycznie cały rząd Donalda Tuska, szefową Ministerstwa Zdrowia, lokalnych polityków czy jest to sprawa władz Warszawy?". Zdania respondentów są wyraźnie podzielone.

36 proc. badanych uważa, że za aferę odpowiedzialne są tylko władze szpitala. 33,4 proc. jest zdania, że odpowiedzialnością należy obarczyć cały rząd Donalda Tuska. 17,4 proc. ankietowanych wskazało na władze Warszawy, a 3,4 proc. na minister zdrowia. Z kolei według 2,7 proc. badanych winne afery są tylko lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej. Zdania w tej sprawie nie ma 7,1 proc. respondentów.

W elektoracie partii tworzących Koalicję 15 października przeważa opinia o odpowiedzialności władz szpitala (64 proc.). Tylko 7 proc. uważa, że winny jest rząd.

Wyborcy partii opozycyjnych za aferę winią rząd Donalda Tuska (67 proc.). Tylko 14 proc. wskazuje wyłącznie winę władz szpitala.

W grupie pozostałych, niezdecydowanych i niegłosujących odpowiedzi są bardziej rozproszone. Najczęściej wskazywano: "tylko władze Warszawy" (32 proc.), "tylko władze szpitala" (28 proc.), "nie wiem / trudno powiedzieć" (26 proc.).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 19-20 czerwca 2026 r. na próbie n=1000, błąd oszacowania 3 proc., próg ufności 0,95. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

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