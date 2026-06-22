Były szef ukraińskiego MSZ: Polacy wpędzili się w ślepy zaułek

Nie milknie burza wokół odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W reakcji na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, czołowi ukraińscy politycy zrzekli się polskich oznaczeń. Zwykli Ukraińcy, choć na co dzień krytycznie wypowiadają się o swoim przywódcy, to jednak w sprawie odebrania orderu stanęli za Zełenskim murem. W mediach społecznościowych na Ukrainie coraz częściej zaczynają pojawiać się szkalujące i oszczercze wypowiedzi na temat Polski.

Klimkin: Polska sobie zaszkodziła

W rozmowie na kanale LIGA.net były szef ukraińskiego MSZ stwierdził, że polityka Polski wobec Ukrainy coraz bardziej przypomina działania Rosji. Klimkin nie wykluczył, że Warszawa będzie próbowała zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej. Ocenił również, że prezydent Karol Nawrocki nie odstąpi od swojej twardej linii wobec Ukrainy.

– Myślę, że na pewno będzie próbował przedstawić ten temat jako warunek konieczny naszego starania o przystąpienie do UE. I wielu wykorzysta tę historię – powiedział były minister.

Polityk jest zdania, że odbierając order Zełenskiemu Polska wyrządziła sobie krzywdę.

– Polacy nie tylko wpędzili się w ślepy zaułek, ale wręcz postawili się, i tu mogę mówić po rozmowach z Niemcami czy Skandynawami, w bardzo niepoważnej sytuacji. Polacy muszą zrozumieć, czy mogą być pozytywną siłą w Unii Europejskiej – stwierdził.

Były dyplomata zauważył również, że w Polsce tworzy się pewna "mitologia” dotycząca wspólnych kart historii obu krajów, co bardzo przypomina mit kreowany w Rosji, który stał się podstawą agresji na Ukrainę.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

Karol Nawrocki poinformował w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "bohaterów UPA", po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – ogłosił prezydent.

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