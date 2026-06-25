Zaskakujące słowa Trumpa o Polsce. "Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem"

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Białego Domu, prezydent USA Donald Trump po raz kolejny pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego. – Wielu ludzi, których popieram poza Stanami Zjednoczonymi, wygrało. Wiecie o tym, prawda? Wiecie, że odnieśliśmy wielkie zwycięstwo w Kolumbii? – mówił. Abelardo de la Espriella minimalną większością głosów wygrał wybory prezydenckie. Przed drugą turą Trump deklarował "pełne i całkowite poparcie" dla tego kandydata.

Amerykański przywódca nawiązał również do wyborów w Polsce. – To samo było w Polsce. [Karol Nawrocki – red.] był numerem 10, poparłem go – powiedział. – Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem. I go [tj. Nawrockiego – red.] poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. Mówi się, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat. I wiecie co? Będzie świetnym prezydentem – stwierdził.

Słowa Trumpa o "człowieku, który był prezydentem" są niespodziewane. Przywódca Stanów Zjednoczonych nigdy bowiem nie wypowiadał się negatywnie o Andrzeju Dudzie. Co więcej, określał go swoim "wielkim przyjacielem". Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę, że Trumpowi mogło chodzić o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Trump: Polska jest bardzo dobra

Donald Trump spotkał się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o oczekiwaniach wobec swoich sojuszników w Europie. Stwierdził, że chce jedynie, aby byli lojalni. Wspomniał przy tym, że w Niemczech jest 50 tys. amerykańskich żołnierzy. – Płacimy setki milionów dolarów na żołnierzy, których mamy w Niemczech, których mamy w Wielkiej Brytanii, w całej Europie – wyliczał, a następnie dodał, że "Polska jest bardzo dobra".

Pod koniec maja Trump ogłosił, że Waszyngton wyśle do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. "W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę!" – napisał na swojej platformie Truth Social.

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