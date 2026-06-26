"Słuchajcie, państwo nacjonaliści". Sikorski udostępnił nagranie Meloni

Premier Włoch Giorgia Meloni opublikowała nagranie, w którym mówi, iż "oczywiste jest, że bycie dużą platformą handlową już nie wystarcza".

– Potrzebujemy autonomii strategicznej, potencjału przemysłowego, suwerenności technologicznej i mocy finansowej. Europa musi być gotowa do wykorzystania swojej siły geopolitycznej – powiedziała.

Nagranie premier Włoch

Giorgia Meloni dodała na nagraniu, że "chcemy Europy, która skupia się na ważnych kwestiach strategicznych, gdzie kluczowe jest połączenie naszych sił, pozostawiając państwom odpowiedzialność za obszary, gdzie osiągną lepsze wyniki samodzielnie".

Na dalszej części nagrania, które nie zostało opublikowane na platformie X, szefowa włoskiego rządu mówi, że "w tym celu priorytetem musi być wzmocnienie synergii z naszymi partnerami".

– Zaczynając od współpracy między Europą a Zatoką Perską, która ma ogromny niewykorzystany potencjał i może mieć decydujące znaczenie dla połączenia Afryki Zachodniej i Wschodniej oraz Azji. Włochy zamierzają odegrać w tym wiodącą rolę jako brama do Europy oraz naturalne centrum energetyczne, logistyczne i handlowe w regionie Morza Śródziemnego – dodała.

Zdaniem Giorgii Meloni "współpracując Europa i Zatoka Perska mogą zaoferować światu powtarzalny i skalowalny model współpracy strategicznej zdolny przekształcić energię, handel, infrastrukturę i połączenia w fabryki stabilności, a nie słabości".

– Jest to zgodne z tym, co reprezentuje inicjatywa przyszłych inwestycji globalnym programem, w którym idee, kapitał, technologia i konkretne projekty łączą się, aby budować przyszłość. Mam nadzieję, że Rzym stanie się stałym europejskim przystankiem w tej pracy – powiedziała.

Sikorski udostępnił nagranie Meloni. "Słuchajcie, państwo nacjonaliści"

Radosław Sikorski, wicepremier, szef MSZ, odniósł się do słów premier Włoch.

Udostępniając nagranie Giorgii Meloni, napisał na platformie X: "Słuchajcie, państwo nacjonaliści".

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