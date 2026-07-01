UE powinna kupić Ukraińcom mieszkania w kraju? Ukraiński RPO szokuje
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Opinie

UE powinna kupić Ukraińcom mieszkania w kraju? Ukraiński RPO szokuje

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Flagi Ukrainy i UE, zdjęcie ilustracyjne
Flagi Ukrainy i UE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / Stephanie Lecocq
Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy Dmytro Łubiniec przedstawił zaskakującą propozycję. Jego zdaniem, UE powinna sfinansować mieszkania dla Ukraińców, którzy chcieliby wrócić do kraju.

Podczas konferencji prasowej Łubiniec przekonywał, że przebywający na terenie państw członkowskich UE Ukraińcy, którzy posiadają ochronę czasową, powinni otrzymać finansowe w sprawie w zakupie mieszkania, jeśli zdecydują się powrócić do swojej ojczyzny.

– Jeśli stracisz wszystko na terytorium tymczasowo okupowanym i nie wiesz, gdzie będziesz mieszkać, gdzie pracować, nie wrócisz na Ukrainę. W Europie jest bezpieczniej niż na Ukrainie – porozmawiajmy o tym szczerze. Jest tam przynajmniej jakieś tymczasowe wsparcie – stwierdził ukraiński RPO cytowany przez agencję UNIAN.

– Gdyby istniał program, w ramach którego można by wrócić i otrzymać preferencyjne finansowanie. Kiedy rozmawiam z tą kategorią obywateli Ukrainy, mówią nawet: jeśli będą odpowiednie stopy procentowe, 3 proc. w hrywnach, to jesteśmy gotowi. Nawet nie wybaczajcie nam, ale dajcie nam możliwość zakupu i stopniowej spłaty tych środków w walucie krajowej. Będą gotowi – mówił dalej RPO.

Jego zdaniem, środki na taki program mogłaby zapewnić Unia Europejska. Jednocześnie wskazał, że ukraińskie prawodawstwo w kwestii przesiedleńców i repatriantów jest niedoskonałe.

Nie mamy nawet w ustawodawstwie krajowym definicji "ofiary” i "poszkodowanego” rosyjskiej agresji –podsumował.

UE tnie wsparcie dla Ukraińców

Coraz więcej państw Unii Europejskiej ogranicza wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – alarmuje komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Michael O’Flaherty.

Jak wskazał, jednym z głównych narzędzi stosowanych przez państwa UE są ograniczenia w systemach wsparcia socjalnego. – Dostrzegam pewne tendencje. Widziałem cięcia w świadczeniach socjalnych, co stwarza ludziom poważne trudności. Widziałem cięcia w programach mieszkaniowych. To dobrze, jeśli kogoś stać na wynajem. Ale dla emerytów i osób bez środków do życia to poważny problem – podkreślił. Komisarz zaznaczył, że szczególnie dotyka to osoby starsze, samotne matki oraz tych, którzy nie są w stanie szybko wejść na rynek pracy.

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Źródło: Unian
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