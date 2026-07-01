Rząd forsuje oczekiwaną przez UE reformę. Matecki: Powariowaliście totalnie

W środę w Sejmie posłowie pochylili się m.in. nad projektem ustawy, która według projektodawców ma zmienić zasady wyboru zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych. Nowe przepisy mają wyrównać udziału kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych największych spółek. Projekt mający na celu wykonanie tak zwanego prawa Unii Europejskiej.

Krótko mówiąc, rząd chce metodami administracyjnych regulacji zwiększyć udział kobiet w spółkach państwowych i prywatnych. Zdaniem PiS i Konfederacji mamy do czynienia z projektem który należy odrzucić, o czym mówił w wystąpieniu sejmowym poseł Dariusz Matecki.

Matecki: Powariowaliście totalnie

– Chcecie wprowadzić parytety płci w spółkach giełdowych, w tym w prywatnym biznesie. Powariowaliście totalnie. Za brak parytetów w spółkach chcecie wprowadzać pół miliona złotych kary. Totalnie powariowaliście – powiedział parlamentarzysta. – O zatrudnieniu zawsze powinny decydować kompetencje, a nie płeć – przypomniał. Poseł zaznaczył, że PiS popiera pełen dostęp do najwyższych stanowisk dla kobiet. Powiedział też m.in, że to Koalicja Obywatelska krzywdzi Polski, ponieważ wyznacza na najwyższe stanowiska osoby takie jak Katarzyna Kotula, Monika Wielichowska, Paulina Hennig-Kloska czy pani poseł Małgorzata Pępek.

Następnie Matecki skrytykował prowadzącą obrady wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską, przypominając o niewygodnej dla niej sprawie Kłodzka, co bardzo zdenerwowało polityk. Pomiędzy posłem PiS a parlamentarzystką KO wywiązała się nieprzyjemna wymiana zdań.

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