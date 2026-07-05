Listy do redakcji (28)

Papuga narodów

Szanowni Państwo, w 1989 r. zapanował w kraju okrągłostołowy entuzjazm. Oto Polska dołączyła do zachodniego świata. Wdzięczni i jednocześnie dumni – bo przecież nie „wypadliśmy sroce spod ogona” – byliśmy przekonani, że my też możemy coś wnieść do Europy. Między innymi zacytowano hasło Waltera Blocka: „Wstręt do homoseksualizmu i szacunek dla zmarłych”. Minęło ponad 30 lat i rezultat widać gołym okiem.