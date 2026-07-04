Juszczenko napisał do Tuska. Chodzi o konflikt ws. UPA

W sobotę podczas konferencji prasowej premier podkreślił, że Ukraina wciąż pozostaje bliskim sojusznikiem Polski, a na skłóceniu obu państw zależy Rosji.

– Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych – mówił.

Juszczenko pisze do Tuska

Jego zdaniem są jednak także "obiektywne przyczyny" wzrostu napięć, które są niezwiązane z aktywnością rosyjską. Premier wskazał tutaj na trudność Kijowa w rozliczeniu się z własną historią. Jak dodał, Wołyń jest tutaj tego "najbardziej dramatycznym przykładem".

– Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, wymaga umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własnej historią – podkreślił.

Tusk przekazał, że były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wystosował do niego list utrzymany w przyjacielskim tonie. - Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio od byłych polityków ukraińskich i aktualnych, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko, zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością i starali się spowodować, żeby przyszłość nie rządziła przyszłością – mówił.

– Oczekujemy od Ukrainy pierwszego kroku po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźnie sygnał ze strony Kijowa. Próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to pewnie wyraźnie usłyszeć – mówił.

Zełenski zapytany o spór z Polską w kontekście akcesji do UE

Podczas niedawnej wizyty w Dublinie prezydent Zełenski został zapytany o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt polityczny z Polską o nadanie imienia "bohaterów UPA" specjalnej jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zełenski odparł, że Polskę i Ukrainę "łączy historia". – Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem – wyraził swoją opinię. – Musimy myśleć o bezpieczeństwie – powiedział prezydent Ukrainy.

– Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – dodał.

W trakcie wystąpienia Zełenski podziękował wszystkim przywódcom państw europejskich za otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w ramach rozmów akcesyjnych z Ukrainą.

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