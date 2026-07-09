Czarnek: Banderyzm na Ukrainie to odnowa ideologii nazistowskiej

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera był gościem na antenie Radia Maryja. Polityk mówił o kryzysie w stosunkach z Ukrainą. Czarnek wskazał, że Polska, pomimo olbrzymiej pomocy, jakiej udzieliła Kijowowi na początku wojny, zamiast wdzięczności otrzymała wrogość.

– Wdzięczność to jest ważna cecha, natomiast Ukraina tej wdzięczności nie okazuje. Okazuje wrogość i agresję w stosunku do Polski, czego symbolem jest nadanie jednostce wojskowej, jednej z najważniejszych na Ukrainie, imienia ludobójców UPA – stwierdził.

Czarnek ostrzegał, że odradzający się na Ukrainie banderyzm to "odnoga ideologii nazistowskiej", która musi spotkać się z jednoznaczną reakcją Polski i Europy.

– W ubiegłym tygodniu w Sejmie cytowałem fragmenty doktryny wojennej Mychajło Kłodzińskiego, który był szefem referatu wojskowego OUN i który pisał, że należy doprowadzić brutalnymi metodami do tego, żeby nie pozostała żadna noga polska na ziemi zachodniej Ukrainy, żeby doprowadzić do czystki etnicznej, do czystego narodowościowo narodu ukraińskiego na zachodniej Ukrainie – stwierdził.

– Dzisiaj banderyzm rozszerzający się na Ukrainie to jest odnowa ideologii nazistowskiej, bo niczym się ta ideologia ukraińskich banderowców nie różni od niemieckiej ideologii nazistowskiej – dodał polityk PiS.

Kijów broni banderyzmu

W piątek Sejm rozpatrywał przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks karny.

Jak wskazują projektodawcy, inicjatywa została podjęta celem realnego wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej relatywizowania czy pochwalania zbrodni Ukraińskiej Powstańczej Armii na Polakach, Żydach i przedstawicielach innych narodowości w okresie drugiej wojny światowej. Krótka nowelizacja precyzuje przepisy określające pojęcie zbrodni dokonanych przez członków i współpracowników Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz innych ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką.

Zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego penalizowanie banderyzmu nie podoba się stronie ukraińskiej. Rzecznik tamtejszego MSZ Heorhij Tychyj stwierdził, że Kijów uważnie śledzi prace nad projektem i apeluje do Polski o "rozwagę".

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