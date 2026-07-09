"Zaskoczeni?". Kaczyński: Obszar ten mają przejąć Niemcy

Europoseł PiS Daniel Obajtek próbował wejść do siedziby Inowrocławskich Kopalń Soli Solino, gdzie trwa protest głodowy pracowników. Na miejscu doszło do przepychanki z prezesem spółki Wojciechem Kotlarkiem. Interweniowała policja.

Strajk dotyczy planowanej sprzedaży aktywów związanej z produkcją sody, soli i utrzymaniem magazynów m.in. ropy naftowej spółki Qemetica (dawniej Ciech) niemieckiej grupie K+S. Podpisano już umowę przedwstępną. Sprzedaż miałaby się odbyć w pierwszym kwartale 2027 r.

Protestujący domagają się przejęcia aktywów przez państwo, argumentując, że Qemetica jest głównym odbiorcą solanki wydobywanej przez Solino, która należy do Grupy Orlen.

Obajtek, były prezes Orlenu, zapowiedział, że do piątku będzie uczestniczył w strajku głodowym wraz z protestującymi pracownikami. Podkreślił, że jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację Solino i przyszłość krajowej branży solnej.

Kaczyński zabrał głos ws. IKS Solino: Zaskoczeni?

"Nie możemy milczeć, gdy Tusk realizuje kolejną odsłonę swojego planu pt. »Polska na sprzedaż«. Dzisiejsza agresywna reakcja ich nominata w spółce IKS Solino tylko to potwierdza" – napisał na platformie X prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Od marca pracownicy spółki Solino protestują, głodują, a władza udaje, że problemu nie ma. Dlaczego? Bo miało być po cichu. Nikt nie miał się o tym dowiedzieć" – wskazał prezes PiS.

"Chcą zniszczyć strategiczną spółkę odpowiedzialną za magazynowanie surowców, a także produkcję solanki koniecznej m.in. w sektorze rolno-spożywczym, pozbawiając ją de facto rynku zbytu. Obszar ten mają przejąć Niemcy. Zaskoczeni?" – skwitował Kaczyński.

Największy producent solanki w Polsce

Solino posiada dwie kopalnie soli – w Górze i Mogilnie. Ich zasoby pozwalają spółce być największym producentem solanki w Polsce. Kopalnia służy także jako strategiczny i największy magazyn ropy naftowej i paliw w Polsce.

Aktualnie górnicy nie zjeżdżają już pod ziemię, a eksploatacja złóż prowadzona jest z powierzchni tzw. metodą otworową. Polega ona na wprowadzeniu w złoże rur i wtłaczaniu przez nie wody, dzięki czemu uzyskuje się solankę.

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