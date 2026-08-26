Ukraińców zapytano, jak oceniają zachodnich polityków. Katastrofalny wynik Nawrockiego

Według badania Rating Group, Polska oraz polscy przywódcy nie cieszą się zbyt dobrą oceną wśród Ukraińców. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał jedynie 20 proc. pozytywnych ocen przy 62 proc. negatywnych. Premiera Donalda Tuska dobrze postrzega 45 proc. Ukraińców, a negatywnie – 35 proc. Z kolei Polska jest uważana przez 50 proc. badanych za kraj przyjazny, a 21 proc. za kraj wrogi.

Dla porównania, najlepszy wynik wśród zachodnich przywódców otrzymał prezydent Francji. Pozytywnie ocenia go 79 proc. badanych. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz otrzymał 64 proc. wskazań, a prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan – 61 proc. Najgorsze oceny wśród zachodnich polityków otrzymał prezydent USA Donald Trump, którego pozytywnie odbiera 16 proc. ankietowanych (77 proc. ocenia go negatywnie).

Co nie dziwi, największą niechęć wśród Ukraińców budzą Władimir Putin oraz Aleksander Łukaszenka. W przypadku prezydenta Rosji aż 97 proc. respondentów oceniło go negatywnie. Przywódca Białorusi otrzymał 90 proc. wskazań.

W badaniu Ukraińcy wybrali również najbardziej przyjazne kraje. Według nich są to: Francja (81 proc.), Wielka Brytania (80 proc.), Litwa i Niemcy (po 77 proc.) oraz Mołdawia (68 proc.). Większość respondentów pozytywnie ocenia także Rumunię (56 proc.) i USA (54 proc.).

Coraz gorsze relacje z Ukrainą

Spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej, zakres świadczeń społecznych dla Ukraińców oraz rosyjska propaganda i dezinformacja – to trzy najczęściej wskazywane przez Polaków przyczyny pogorszenia stosunku do Ukraińców.

Badanie pokazuje również wyraźne różnice między wyborcami obozu rządzącego a sympatykami opozycji. Wśród zwolenników rządu najczęściej wskazywano rosyjską propagandę – 49,5 proc., następnie spory o Wołyń – 37,2 proc. – oraz świadczenia dla Ukraińców – 24,6 proc.

Wśród wyborców opozycji kolejność była odwrotna. Najczęściej wskazywali oni na spory dotyczące Wołynia – 55,1 proc., następnie na świadczenia społeczne – 47,8 proc. – oraz działania i wypowiedzi ukraińskich polityków – 35,6 proc.

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