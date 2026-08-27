"Skierowaliśmy do Krakowa miliardy". Kosiniak-Kamysz wspiera Piątkowską przed wyborami

Wicepremier i minister obrony narodowej opublikował w tej sprawie wpis w mediach społecznościowych. Wymienił w nim także inwestycje realizowane w Krakowie i zapowiedział kolejne projekty infrastrukturalne. – Kraków zasługuje na skuteczność. Dlatego wspieram Monikę Piątkowską w wyborach na Prezydenta Miasta Krakowa – napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X. – Potrafi twardo walczyć o interes miasta i skutecznie zabiegać o ważne inwestycje! – dodał.

Kosiniak-Kamysz wylicza inwestycje w Krakowie

W dalszej części wpisu minister obrony narodowej wymienił środki, które w ostatnich latach zostały przeznaczone na inwestycje w Krakowie. – W ostatnich latach skierowaliśmy do Krakowa miliardy: 700 mln zł na nowy budynek szpitala wojskowego, 600 mln na onkologię i 100 mln na psychiatrię do krakowskich szpitali, 100 mln na ochronę ludności i obronę cywilną – napisał.

Kosiniak-Kamysz wskazał również na planowane inwestycje na lotnisku w Balicach. – Przed nami 4 mld zł inwestycji na lotnisku Balice – nowy pas startowy i nowy system ILS oraz kolejne duże projekty infrastrukturalne na drogach. To tylko kilka najważniejszych inwestycji – stwierdził. – Kraków potrzebuje gospodarza, który potrafi przekuwać plany w konkrety. Monika to potrafi! – napisał prezes PSL.

Piątkowska z poparciem KO i PSL

Kandydatura Moniki Piątkowskiej została ogłoszona 9 czerwca podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Senator otrzymała poparcie Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa.

Formalnie Piątkowska startuje z KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami.

Podczas konferencji mówiła o swoim doświadczeniu w krakowskim samorządzie. – Mam dla was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie – powiedziała Piątkowska. – Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem – dodała.

Kto wystartuje w wyborach w Krakowie?

W wyborach Piątkowska zmierzy się z kandydatami innych środowisk politycznych. W wyborach wystartują m.in.: Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). Zgłoszone zostały także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września 2026 roku.

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