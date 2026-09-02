Zełenski ma żal do Europy: Wyjechali na wakacje

Wołodymyr Zełenski ostro odniósł się do rosyjskich ataki, które miały miejsce we wtorek, 1 września, podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

– Rosjanie to po prostu d***i. 1 września, dzieci. Nawet wśród wrogów panuje zrozumienie, że dzieci to dzieci. Ale Rosjanie zmuszają dzieci do udziału w wojnie – powiedział.

Europa na wakacjach

Prezydent Ukrainy nie krył również rozczarowania postawą partnerów Kijowa.

– Przez ostatnie dwa tygodnie cały świat, Europa i te kraje, które nam pomagają, były na wakacjach. A to pozostawia bardzo nieprzyjemny posmak. Nie mogę się powstrzymać od podzielenia się tym… tym uczuciem, wiecie… "dyplomacji zgodnie z harmonogramem". Innymi słowy, kiedy są wakacje, to są wakacje – powiedział wyraźnie rozgoryczony Zełenski.

"Chcemy zakończyć wojnę". Putin zabrał głos

Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował chęć zakończenia wojny na Ukrainie. Słowa padły podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w stolicy Kirgistanu, Biszkeku.

– Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie – powiedział, komentując rozpoczętą w 2022 roku przez Moskwę pełnoskalową agresję na Ukrainę – Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces z każdym, kto wyrazi taką wolę – mówił prezydent Rosji.

Reuters zauważył, że słowa Władimira Putina stanowią najbardziej szczegółową wypowiedź rosyjskiego przywódcy na temat wojny w Ukrainie od wielu tygodni.

Putin o "terrorystach" na Ukrainie i atakach dronów na Rosję

Rosyjski przywódca jednocześnie odrzucił możliwość prowadzenia rozmów z obecnymi władzami Ukrainy, określając je jako "terrorystów". Jednocześnie pozostawił otwartą możliwość kontaktów z przedstawicielami USA.

Putin powiedział, że Rosja jest zainteresowana merytorycznymi rozmowami, w tym z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, pod warunkiem że negocjacje przyniosą realny postęp.

Odniósł się także do ukraińskich ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę, w tym rafinerie ropy. Przyznał, że ataki powodują szkody, ale przekonywał, że rosyjska obrona powietrzna poprawiła swoją skuteczność.

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