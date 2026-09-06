Mentzen zarzuca politykowi PSL kłamstwo. "Domagam się przeprosin"

Podczas porannego programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zacytował wypowiedź, którą przypisał Sławomirowi Mentzenowi: "Nie wierzcie Tuskowi, że kryptowaluciarze was okradną, że to złodziejstwo czy ruska mafia. To tuskowa propaganda. Nic takiego się nie wydarzy. Kupujcie bitcoiny".

Na reakcję jednego z liderów Konfederacji nie trzeba było długo czekać. "Domagam się opublikowania przeprosin za kłamstwa, które powiedział Pan dzisiaj w Polsacie" – zwrócił się do Zgorzelskiego Mentzen. "Nigdy nie użyłem słów, które mi Pan przypisał. Oryginał mojej wypowiedzi jest tutaj. Przy czym z kontekstu wprost wynikało, że mówiłem o kryptowalutach, a nie jakiejkolwiek konkretnej firmie" – napisał.

Zamieścił też fragment nagrania, na którym padają słowa: "Nie dajcie się tej propagandzie tępej Tuska. Nie dajcie sobie wmówić, że to jest coś złego. To jest oczywiście ryzykowne. Ja nikogo nie zachęcam do inwestowania w kryptowaluty. To wasze pieniądze, wasze ryzyko. Ktoś zainwestuje – może zarobi, może straci. Mnie to w ogóle nie interesuje. To jest wasze ryzyko, wasze pieniądze, wasze inwestycje. Róbcie to, co wy uważacie, a nie to, co wam mówi Tusk z telewizji".

Jak zauważyła Wirtualna Polska, Zgorzelski prawdopodobnie wziął swój cytat z hejterskiego profilu "Sok z Buraka", powiązanego z politykami Koalicji Obywatelskiej.

Mentzen o Zondacrypto i fundacji Wiplera

Sławomir Mentzen gościł w piątek w programie "Graffiti" w Polsat News. Jeden z liderów Konfederacji przypomniał to, co mówił wcześniej na swoim kanale w serwisie YouTube o sprawie Zondacrypto i rynku kryptowalut. Jak tłumaczył, rozmaite media i politycy przerzucają się teraz odpowiedzialnością za aferę, podczas gdy współpracując z Zondą nie wiedziały, że mają do czynienia z oszustem i piramidą finansową.

Mentzen został poproszony o odniesienie się do wypowiedzi ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który powiedział, że Konfederacja powinna wytłumaczyć się ze swoich związków z Zondacrypto. Szef MS wskazał w tym kontekście na fundację Dobry Rząd, współtworzoną przez posła Przemysława Wiplera. Mentzen przypomniał, że fundacja ta nie była jedynym podmiotem, który współpracował z Zondacrypto. Zwrócił uwagę, że były wśród nich liczne media i inne organizacje, które nie wiedziały o zagrożeniu. – Drugi fakt jest taki, że Przemysław Wipler miał zerowy wpływ na moje nastawienie do kryptowalut – podkreślił.

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