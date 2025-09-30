Co piszą na Wschodzie II "Urzędnicy nie przestaną kraść. Prawdziwa specoperacja antykorupcyjna w Rosji jeszcze się nie zaczęła" – pisze Andriej Pinczuk z portalu telewizji Tsargrad.
Konserwatywno-monarchistyczna telewizja Tsargrad należy do wpływowego prawosławnego oligarchy Konstantina Małofiejewa i jest jednym z najważniejszych ośrodków prokremlowskiej i prowojennej propagandy w Rosji. Andriej Pinczuk na łamach portalu tej stacji telewizyjnej zajął się jednak tym razem frontem wewnętrznym. Czyli walką z korupcją. Nadużycia urzędników nie są w Rosji żadnym tematem tabu. Nawet prokremlowska propaganda często pomstuje na skorumpowanych przedstawicieli rosyjskich elit, tzw. „złych bojarów”.
Źródło: DoRzeczy.pl
