"Specjalna operacja antykorupcyjna" w Rosji

Konserwatywno-monarchistyczna telewizja Tsargrad należy do wpływowego prawosławnego oligarchy Konstantina Małofiejewa i jest jednym z najważniejszych ośrodków prokremlowskiej i prowojennej propagandy w Rosji. Andriej Pinczuk na łamach portalu tej stacji telewizyjnej zajął się jednak tym razem frontem wewnętrznym. Czyli walką z korupcją. Nadużycia urzędników nie są w Rosji żadnym tematem tabu. Nawet prokremlowska propaganda często pomstuje na skorumpowanych przedstawicieli rosyjskich elit, tzw. „złych bojarów”.