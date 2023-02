Fala dymisji na Ukrainie. Cejrowski: Ukraina zawsze była dyktaturą

Na Ukrainie trwa fala zwolnień wysokich urzędników, która ma związek ze sprawą zakupów żywności dla ukraińskiego wojska po zawyżonych cenach. W wyniku afery w ostatnim czasie do dymisji podał się szereg ukraińskich urzędników wysokiego stopnia. Do dymisji podał się m.in. wiceszef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko. Niedawno z rządu odwołany został Wasyl Łozyński, wiceminister ds. Wspólnot, Terytoriów i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy. Polityk został zatrzymany przez służby, kiedy przyjmowała łapówkę. Wcześniej do dymisji podał się Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy. Jego rezygnacja ze stanowiska to efekt kontrowersji związanych z jego wypowiedzią o wybuchu w Dnieprze.

Prokurator Generalny Andrij Kostin podpisał również zarządzenia o odwołaniu ze stanowisk administracyjnych szefów prokuratur obwodowych Zaporoża, Kirowogradu, Połtawy, Sum i Czernihowa. Wcześniej zdymisjonowany został także zastępca Prokuratora Generalnego Ołeksij Symonenko. Oprócz tego do dymisji podał się również wiceminister obrony Ukrainy Wiaczesław Szapowałow.

Fala dymisji na Ukrainie. Cejrowski ocenia

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę we środę, Paweł Lisicki oraz Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o chińskim balonie, który latał nad USA. W programie poruszono także temat ostatnich dymisji na Ukrainie. – Ukraina nigdy nie przestała być państwem dyktatorskim. Była od początku państwem oligarchicznym i dyktaturą. Skąd niby pomarańczowa rewolucja i Majdan? Z oburzenia przeciwko korupcji, nepotyzmowi, prześladowaniu ludzi. Ukraina nigdy nie była, w ciągu całego swojego istnienia, konstrukcją demokratyczną. Ani w jednym procencie Ukraina nie była demokratyczna – zauważył Wojciech Cejrowski.

– Zełenski skonfiskował Kołomojskiemu cały majątek, bez żadnego postępowania i w dodatku pozbawił go obywatelstwa. Facet się urodził na Ukrainie i jest pozbawiony obywatelstwa. To nie jest demokracja. Czym zawinił ten obrzydliwy oligarcha? Ostatnio powiedział, że z Rosją trzeba zacząć załatwiać odprężenie, bo wojna prowadzi do coraz większej liczby ofiar – powiedział Cejrowski.

"Antysystem" to nowy program redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz znanego podróżnika i felietonisty "Do Rzeczy" Wojciecha Cejrowskiego. Premiera każdego odcinka "Antysystemu" ma miejsce w środy. Program przeznaczony jest dla tych Czytelników, którzy mają aktywną prenumeratę "Do Rzeczy +".

