Cejrowski: Ludzie chcą mieć pieniądz. Lisicki: A globaliści kontrolę

Miesiąc temu Parlament Europejski przyjął pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Płatności gotówkowe będą możliwe tylko do kwoty 10 tys. euro, choć państwa członkowskie UE mogą obniżyć ten limit. PE zapewnia, że nowe przepisy dają jednostkom analityki finansowej więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.

Ograniczenia gotówki. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. o ograniczeniach w płatnościach gotówką. Red. naczelny "Do Rzeczy" przypomniał w rozmowie o prawie, jakie przyjął niedawno Parlament Europejski. – Nagle się okaże, że obrót gotówkowy zostaje drastycznie powstrzymany. Jeśli coś mam i coś robię, to wara każdemu od tego, co chcę robić ze swoimi pieniędzmi. Jeśli już muszę mówić, to w moim prawie własności następuje ograniczenie. Druga rzecz, jaka się dzieje na naszych oczach, to zniechęcanie przez banki do wybierania gotówki – wskazywał.

– Mówił pan o tym, że banknoty są pana własnością i może pan z nimi robić, co chce. Otóż nie. Nie można ich zniszczyć, co jest wprost zapisane w polskich przepisach, jeszcze z PRL. Miałem z tym problem, bo kiedyś na wizji pociąłem banknot stuzłotowy, by pokazać, jak działają podatki. To było przestępstwo, ale, że zniszczyłem niski nominał, to odstąpili od kary. Banknot jest jedynie poświadczeniem, że jest pan właścicielem banknotu. Bezpieczeństwo, awaria systemu i atak to powody, dla których powinniśmy trzymać się jak najmocniej własnej waluty – mówił Wojciech Cejrowski.

– To wszystko prawda, ale podstawową rzeczą jest to, że głównym celem tych, którzy dążą do ograniczenia, a najlepiej zniesienia gotówki jest pełna inwigilacja. Tylko wtedy, kiedy wszystkie nasze pieniądze będą pod czujnym okiem bankierów i wszystko będzie widać, to będzie można mieć nad nami kontrolę. Jak się ma gotówkę, to ma się wolność, a jak się nie ma gotówki, to się nie ma wolności. To proste jak 2x2=4 – powiedział Paweł Lisicki.

