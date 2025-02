Cejrowski: W USA widzę, że masoni nie zniknęli. Lisicki: Nawet Biden dołączył

W niedzielę 19 stycznia, tuż przed ustąpieniem z urzędu prezydenta USA, Joe Biden został oficjalnie wprowadzony do Wielkiej Loży Najbardziej Czcigodnego Księcia Hall w Południowej Karolinie. Z tej okazji odbyła się prywatna ceremonia, podczas której wielki mistrz loży, Victor C. Major, przyznał byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych "członkostwo w stopniu Mistrza masońskiego z pełnymi honorami".

W oświadczeniu podkreślono, że w czasie swojej prezydentury Joe Biden dawał wyraz "fundamentalnym wartościom Wielce Czcigodnej Wielkiej Loży Prince Hall […], w tym miłości braterskiej, trosce i prawdzie". Joe Biden został członkiem honorowym, co oznacza, że nie musi przechodzić przez kolejne stopnie wtajemniczenia.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali decyzję Joe Bidena. – Zastanawiam się, czy wiedział, co robił, bo czasami Biden wyglądał, jakby był kompletnie nieświadomy – kpił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Myślę, że on już wcześniej był masonem. Kościół uczy, że to zjawisko groźne, bo to zabawa w czary i satanizm oraz, że katolikowi nie wolno w czymś takim uczestniczyć. Czarom i okultyzmowi się nie przyglądamy. Chyba, że Kościół wyznaczy nam takie zadanie. Normalny człowiek powinien stronić od tego zjawiska. To zjawisko groźne i szkodliwe – przypominał Wojciech Cejrowski.

– Dla jednych masoneria jest to przebrzmiała opowieść, że to właściwie bez znaczenia. Inni uważają, że to sprężyna zarządzająca całym światem. Jest faktem, że w Stanach Zjednoczonych lóż masońskich jest bardzo dużo, praktycznie od samego początku – zauważył Paweł Lisicki. – Moja wiedza jest powierzchowna, ale chodząc po ulicach amerykańskich wiem, że lóż masońskich jest pełno. W dużych miastach są też siedziby w najlepszych lokalizacjach. Gdyby to była nieaktywna organizacja, to sprzedaliby to pod wieżowce, a jednak tak się nie dzieje. Ludzie traktują to jako pewnego rodzaju działalność charytatywną – ocenił Cejrowski.

Paweł Lisicki podkreślił, że "Biden, który twierdzi, że jest katolikiem, z zasady nie ma prawa być członkiem tej loży".

– On tego nie wie. Katolicy w USA tego nie wiedzą. Zresztą katolicy w Polsce niektórzy też o tym nie wiedzą. Od XVIII wieku jest za to ekskomunika. Jak się Kościół przestaje twardo wypowiadać w tych sprawach, to potem się to wszystko rozchodzi – mówił Cejrowski.

