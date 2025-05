Cejrowski: Cel rozmów? Koniec ofiar. Lisicki: Europejskie media mówią o zdradzie

Pod koniec kwietnia wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że Stany Zjednoczone przedstawiły zarówno Ukrainie, jak i Rosji "bardzo jasną propozycję" dotyczącą porozumienia pokojowego. Z kolei sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiadał wycofanie się USA z rozmów, jeżeli nie dojdzie w nich do "przełomu" w najbliższym czasie.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o negocjacjach na linii USA-Ukraina_Rosja. – W ostatnich wywiadach Donalda Trumpa pojawił się zarys planu pokojowego. We wszystkich wypowiedziach pojawia się bardzo jasna deklaracja, że Stany Zjednoczone nie zamierzają robić niczego, by odebrać zajęty przez Rosję Krym. Oczywiście podniosła się wielka wrzawa, że to zdrada i tak nie można – zauważył Paweł Lisicki.

– Wszystkie materiały z lewej strony zawierały informacje, że Trump zdradził Ukrainę. Tylko w jakim sensie zdradził Ukrainę? Trump nie miał żadnej umowy z Ukrainą. Ukraina nie należy do NATO, nie jest naszym przyjacielem. Jest obcym krajem, bardzo daleko. Zainteresowanie Donalda Trumpa i jego gabinetu sprowadza się do tego, że mamy obecnie wojnę pozycyjną. Front się nie rusza, a każdego dnia giną tysiące ludzie. To synowie i ojcowie, którzy nie wracają do domów. Front się nie rusza. Za co ci ludzie giną? Nie ma żadnych postępów w tej wojnie. Ich śmierć nie służy niczemu, bo front się nie rusza. Trzeba więc to jakoś zatrzymać. Nie wiem, gdzie tu miałaby być zdrada, skoro nie było żadnej umowy Ukrainy z USA – mówił Wojciech Cejrowski.

– Formalnie i politycznie ma pan całkowitą rację. Przywołuję znamienną wypowiedź Andrzeja Dudy z sierpnia 2022 roku, kiedy ogłosił, że Krym musi pozostać ukraiński, a Krym dla Ukrainy to jest tak, jak dla Polski Gdańsk, czy Lublin. Pamiętam, że złapałem się wówczas za głowę. Jak polski polityk w sytuacji wojennej może stawiać znak równości, wiedząc, że Krym będzie nie do odzyskania – dodawał Paweł Lisicki.