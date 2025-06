O co chodzi w awanturze Trump-Musk? Komentują Cejrowski i Lisicki

Kilka dni temu jednym z głównych tematów w mediach była kłótnia między prezydentem USA Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem, który był głównym sponsorem jego kampanii wyborczej.

Trump powiedział reporterom, że jest "zawiedziony” miliarderem. Później, na portalu społecznościowym Truth Social, amerykański prezydent napisał, że Musk "stracił rozum".

Z kolei właściciel Tesli publicznie poparł pomysł impeachmentu prezydenta USA. Zaapelował, by Trumpa zastąpił wiceprezydent J.D. Vance. "Czas zrzucić naprawdę dużą bombę: Donald Trump figuruje w aktach Epsteina. To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały upublicznione. Miłego dnia, DJT!" – napisał w czwartek na portalu X. W kolejnym wpisie oświadczył, że "prawda wyjdzie na jaw". Musk nie wyjaśnił, w jaki sposób znalazł się w posiadaniu tajnych akt.

Lisicki i Cejrowski komentują!

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują sytuację w USA.

– Spór Trumpa z Elonem Muskiem o budżet jest w tym sensie fałszywy, że Musk mówi "chcemy ograniczyć deficyt", a Trump odpowiada "ale naród mnie nie wybrał do ograniczenia deficytu, za pierwszym razem tak, ale teraz Amerykanie mnie wybrali do deportacji, a nie do ograniczania budżetu, więc nie teraz, teraz realizuję to, do czego naród mnie wynajął, teraz ja się zajmuję deportacjami, a ograniczanie deficytu będzie później". Tak, Trump nie został wybrany do tego, czego się domaga Elon Musk – mówił Wojciech Cejrowski.

– Spór mnie nie dziwi, trudno sobie wyobrazić, by sporów nie było. Raczej styl. Ten atak Muska, który zaatakował Trumpa, że znajduje się w aktach Epsteina, potem wycofanie się. Dziwaczne i nie na miejscu – komentował Paweł Lisicki.

– Jak Musk wziął tabletki, to po tygodniu napisał na X, że zrobił sam sobie największą szkodę wizerunkową. On ma jakąś chorobą psychiczną. On jest geniuszem, geniusze płacą cenę za to, że mają mózg dwadzieścia razy większy – komentował Cejrowski.