Cejrowski: PiS nie stracił całej władzy. Lisicki: Będę ich bronił - są prześladowani

W weekend odbyła się konwencja programowa PiS zatytułowana "Myśląc Polska". Politycy PiS, eksperci i komentatorzy – z zdecydowanej większości związani z PiS – uczestniczyli w licznych panelach dyskusyjnych dotyczących funkcjonowania państwa. Dotyczyły one m.in. wymiaru sprawiedliwości, finansów publicznych, polityki zagranicznej, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, służby zdrowia, służb specjalnych, sił zbrojnych i obrony cywilnej czy mediów publicznych. Wskazano też na zagrożenia związane z tzw. polityką klimatyczną Brukseli, oligarchizacją Unii Europejskiej i paktem migracyjnym. Na stronie partii opublikowano obszerny dokument zawierający teksty z inicjatywami, jakie ewentualnie zamieści później w swoim programie. Należy nadmienić, że nie są to pewne punkty programowe, lecz propozycje poddane przez ugrupowanie pod dyskusję.