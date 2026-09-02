Cejrowski: Nie wierzę w demokrację. Lisicki: W Islandii wygrała. Nie chcą do UE

Obywatele Islandii zdecydowali w sprawie wznowienia przez ich kraj negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. 118 tys. (52,8 proc.) uczestników referendum było przeciw temu pomysłowi. Za opowiedziało się 105 tys. (47,2 proc.) głosujących. Oddano 1,6 tys. (0,7 proc.) głosów nieważnych.

Frekwencja wyniosła aż 82,5 proc. i stanowiła najwyższy wynik od wyborów parlamentarnych w 2009 r., kiedy w głosowaniu wzięło udział ponad 85 proc. obywateli.