Lisicki: Spiskowcy obalą Tuska? Ziemkiewicz: Na razie narracja o sfałszowanych wyborach

Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc. Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

Od 2 czerwca po stronie obozu władzy można zauważyć szok i nerwowe ruchy. W dodatku 11 czerwca odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Przez ostatnie dni koalicjanci ostro krytykowali szefa rządu. O tym rozmawiali m.in. Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

– Jutro będzie głosowanie nad dalszym losem rządu i premiera Donalda Tuska. Czy wielki premier nie dostanie wotum? – kpił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Premier podobno solidnie się przygotowuje do swojego expose, w którym ma się chwalić o sukcesami rządu, co oznacza, że albo będzie to najkrótsze przemówienie, albo znowu będzie łgał niemiłosiernie. Tu chyba wzorem ma być lista Adama Bodnara, w której wypisał sukcesy dot. rozliczania PiS. To moja ulubiona metoda, o której mówił Stalin, że ilość przechodzi w jakość. Wrzuci się sto bzdur, by nikt nie sprawdzał, że to bzdury – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

– Najlepsze podsumowanie dokonań Donalda Tuska widziałem w Polsacie, gdy Michał Kamiński przez 20 minut zrobił z niego mokrą kałużę, wytarł buty, wstał i wyszedł. To było coś tak nieprawdopodobnego, że nie mogłem w to uwierzyć. To nie była zwykła krytyka, ale zmasowany ostrzał – mówił Paweł Lisicki.

