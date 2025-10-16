Ziemkiewicz: Mentzen liczy na prezydenta. Lisicki: Bąkiewicz ma być lepszym Braunem?

Pakt senacki PiS-u z Konfederacją był jednym z tematów niedawnej rozmowy jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena z prezydentem Karolem Nawrockim. Pytany przez Bogdana Rymanowskiego polityk, czy głowa państwa mogłaby objąć swoim patronatem taki pakt, polityk stwierdził: "Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację, obserwuje te nasze nieporozumienia z prezesem Kaczyńskim. Dodał, że stara się "nie eskalować tego sporu ponad miarę". – W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że być może za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć – przyznał Mentzen.