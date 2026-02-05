Lisicki: Draghi mówi jasno o centralizacji UE. Ziemkiewicz: Niepokojące pielgrzymki do Chin

Po zalegalizowaniu pobytu imigrantów, chcemy nadać im obywatelstwo, aby mogli głosować w wyborach – powiedziała Irene Montero, eurodeputowana hiszpańskiej partii Podemos. Montero przemawiała w sobotę (31 stycznia) podczas wiecu w Saragossie, zorganizowanym w związku z wyborami regionalnymi w Aragonii, które odbędą się 8 lutego. Przekonywała, że po legalizacji pobytu tysięcy migrantów, kolejnym krokiem powinno być nadaniem im hiszpańskiego obywatelstwa i zmiana prawa tak, aby mogli uczestniczyć w wyborach.

– Mam nadzieję, że uda nam się pozbyć z tego kraju faszystów i rasistów za pomocą migrantów i ciężko pracujących ludzi – powiedziała Montero, cytowana przez dziennik "El Mundo".