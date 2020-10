Episkopat wydał oświadczenie ws. sytuacji w Polsce

Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka – napisali biskupi w apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Duchowni wyrazili niepokój w związku z eskalacją napięcia społecznego i agresji, niszczeniem mienia społecznego, przypadkami dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiem sprawowania w nich liturgii. "Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka" – napisali. Jednocześnie zaapelowali o przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła.

Przytaczając słowa papieża Franciszka z dzisiejszej audiencji generalnej, który wezwał Polaków do "szacunku dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych", biskupi podkreślili, że "przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci". "Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy" – czytamy w komunikacie, w którym Rada Stała KEP zwróciła się do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy potrzebują pomocy w wychowaniu chorego dziecka.

Biskupi zaapelowali także o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa. Wyrazili przy tym wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie. "Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii" – czytamy w oświadczeniu. Do apelu biskupi dołączyli tekst "Modlitwy o pokój", przygotowanej na ten czas podczas posiedzenia Rady Stałej. Jest ona przeznaczona do odmawiania wspólnotowego lub prywatnego w kościołach, domach zakonnych, wspólnotach i ruchach katolickich oraz w rodzinach – informuje biuro prasowe KEP.

