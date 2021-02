Modlitwa Papieża Franciszka w intencji chorych

"Za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes, patronki chorych, prośmy Pana, aby dał zdrowie duszy i ciała wszystkim, którzy cierpią z powodu choroby i obecnej pandemii. Niech da siłę tym, którzy pomagają im w tym czasie próby" – napisał Papież w mediach społecznościowych.

Lourdes jest jednym z najbardziej znanych katolickich miejsc pielgrzymkowych na świecie. W roku 1858 Najświętsza Maryja Panna objawiła się tam Bernardzie Marii Soubirous. W serii osiemnastu spotkań przekazała wizjonerce orędzie dla Kościoła i świata na temat modlitwy i pokuty. Prosiła także by w miejscu objawień stanął kościół. Tak się stało, na skale zbudowano bazylikę. Lourdes stało się miejscem niezliczonych uzdrowień, które zaczęły się już tydzień po pierwszym ukazaniu się Maryi.

Z objawieniami wiąże się też niezwykła historia zapośredniczonego przez Bernadettę dialogu pomiędzy Maryją a miejscowym proboszczem. Ten domagał się cudu oraz nalegał by Bernadetta dowiedziała się jak ma na imię zjawiająca się postać. Bernadetta zapytała o to Maryję, na co Matka Chrystusa odpowiedziała "Jestem Niepokalanym Poczęciem". Słowa te odebrano jako bardzo przekonujące - cztery lata wcześniej Kościół katolicki uroczyście potwierdził dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Uważano, że Bernadetta, pochodząca z bardzo prostej rodziny nie wiedziała o tym.

