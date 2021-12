Szczepienie "z przekonania". Benedykt XVI przyjął trzecią dawkę

Sekretarz Benedykta XVI, abp Georg Gänswein, poinformował, że zarówno on, jak i papież-senior, przyjęli „z przekonania” trzecią dawkę preparatu przeciw COVID-19. W rozmowie z niemieckojęzycznym „Vatican-magazin” hierarcha odniósł się również do działań papieża Franciszka na rzecz szczepień.

Przymus szczepień i segregacja sanitarna w Watykanie

W ramach akcji przymusowych szczepień w Watykanie, w wyniku której pracę straciła część tamtejszej kadry, od stycznia podawane są trzecie dawki preparatu firmy Pfizer zakupione na polecenie urzędującego papieża. Od 1 października z woli Franciszka obowiązuje w Watykanie bezwzględny i nieuznający wyjątków przymus iniekcji przeciw koronawirusowi oraz rygorystyczna segregacja sanitarna.

App Gänswein został zapytany o moralny sprzeciw wobec szczepionek, spowodowany m. in. ich związkami z przemysłem aborcyjnym. Rozmówca magazynu, powiedział, że nie rozumie postawy osób, które podejmują podobny sprzeciw, takich jak wymieniony przez dziennikarza abp Carlo Maria Viganò. „Nie można podnosić kwestii szczepień na poziom wiary. Nie można też mówić o tym, że papież Franciszek rozpoczął kampanię medialną na rzecz szczepień. Ale wezwał do tego, a także zaszczepił się na wczesnym etapie. Zgadza się” – powiedział.

Papież Franciszek nie bierze udziału w kampanii szczepień?

Sekretarz papieża-seniora zaprzeczył oskarżeniom wobec urzędującego papieża o prowadzenie kampanii na rzecz szczepień, mimo iż Franciszek wielokrotnie włączał się w kampanie szczepionkowe a w przemowach, przesłaniach wideo i tekstach pisanych nakłaniał do szczepień, zaś Watykan wydał oficjalny dokument w którym w samych superlatywach mówi się o szczepieniach, nie dopuszczając żadnych wątpliwości wysuwanych przez środowisko lekarskie czy też krytycznie nastawioną część katolickiej hierarchii.

„Nawiasem mówiąc, papież Benedykt i ja byliśmy już zaszczepieni po raz trzeci. I zrobiliśmy to z przekonania” – potwierdził abp Gänswein. Jednocześnie purpurat przedstawił łagodniejszą niż papież Franciszek narrację na temat przymusu szczepień, stwierdzając: „Nie wolno nikogo zmuszać do szczepień, to całkiem jasne. Ale trzeba apelować do sumienia”. Przypomniał przy tej okazji przypadek kard. Gualtiero Bassettiego, który ciężko przeszedłszy covid ostrzegł „przed jakąkolwiek formą ideologicznej krucjaty przeciwko szczepieniom”.

Sekretarz Benedykta XVI pozwolił sobie również na krytyczną uwagę względem niemieckiego episkopatu, który wykazał się jego zdaniem nadmiernym zaangażowaniem w akcję covidowych obostrzeń. „Jeśli chodzi o Niemcy, nigdy nie rozumiałem, dlaczego władze kościelne czasami nawet przekraczały wytyczne państwowe i były tak nadmiernie lojalne wobec państwa w czasie kryzysu. Rozumiem troskę o bezpieczeństwo i ochronę. Ale kiedy dobro ciała stawia się ponad zbawieniem duszy, a nie było to tylko moje wrażenie, wtedy coś jest nie tak” – powiedział.

