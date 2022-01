Franciszek: "Poprawna" informacja o szczepionkach jest prawem człowieka

Franciszek jest jednym z najgłośniejszych promotorów preparatów przeciw COVID-19 produkowanych przez przemysł farmaceutyczny. Urzędujący papież wielokrotnie włączał się w kampanie szczepionkowe po tym, jak odbył w ubiegłym roku odbył dwa tajne spotkania z prezesem Pfizera, Albertem Bourlą.

W piątek papież spotkał się z „katolicką grupą weryfikującą fakty skupioną na szczepionkach przeciw COVID-19”. Audiencja ta była okazją do rozwinięcia jego swoistej „teologii” szczepień, które mają być już nie tylko „aktem miłości”, ale... prawem człowieka.

Papież Franciszek: Fake newsy należy obalać

„Bycie odpowiednio poinformowanym, pomoc w zrozumieniu sytuacji w oparciu o dane naukowe, a nie fake newsy, jest prawem człowieka” – przekonywał papież Franciszek na spotkaniu z Międzynarodowym Konsorcjum Mediów Katolickich ds. Szczepionek przeciw COVID-19. „Fake newsy należy obalać, ale poszczególne osoby należy zawsze szanować, ponieważ często wierzą w nie bez pełnej świadomości i odpowiedzialności” – dodał.

Przy tej okazji papież powtórzył swoją teorię na temat „infodemii”, czyli zjawiska upowszechniania wiadomości sprzecznych z oficjalną narracją na temat koronawirusa. Papież zdefiniował ową „infodemię” jako „zniekształcenie rzeczywistości oparte na strachu, które w naszym globalnym społeczeństwie prowadzi do eksplozji komentarzy do sfałszowanych czy wręcz wymyślonych wiadomości”.

Jezus Chrystus to antidotum na covidowe „fake newsy”?

Informacje sprzeczne z narracja rządów i koncernów farmaceutycznych Franciszek określił jako „rzekomo naukowe”, twierdząc, że powodują one „zamęt u czytelników bądź słuchaczy”. Organizacja, z którą spotkał się Franciszek, została dofinansowana w ramach funduszu Google powołanego do walki z „fake newsami” na temat epidemii koronawirusa. W swoich analizach Konsorcjum powołuje się m. in. na stanowisko WHO i administracji Joe Bidena.

Papież Franciszek stwierdził, że „poszukiwanie prawdy” nie powinno ustępować „komercyjnym interesom możnych tego świata”, a „bycie razem dla prawdy” powinno również oznaczać „poszukiwanie antidotum na algorytmy, które mają zmaksymalizować komercyjny zysk”. Z kolei antidotum na fałszowanie informacji ma być „oczyszczenie się przez prawdę”, a tą prawdą jest, jak wskazał papież... sam Jezus Chrystus.

Czytaj też:

"Czy papież Franciszek wie co robi?". Św. Ireneusz "Doktorem Jedności"Czytaj też:

Sensacja, szok czy konsekwencja? Tajne spotkania papieża Franciszka i szefa PfizeraCzytaj też:

"Opaski covidowe" i segregacja sanitarna w Muzeach Watykańskich