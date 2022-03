Aborcyjna fala w Meksyku. Diecezja odmówi Komunii politykom głosujący "za"

Sinaloa to już siódmy stan meksykański, który przyjął regulacje prawne liberalizujące dostęp do aborcji. Dzieciobójstwo w majestacie prawa będzie tam dozwolone do 13 tygodnia ciąży, a za nowelizacją głosowali również politycy publicznie podający się za katolików. Ich postawa doczekała się formalnej odpowiedzi ze strony diecezji Culiacán, leżącej na terenie stanu.

W imieniu diecezji oświadczenie wydał ks. Miguel Ángel Soto Gaxiola, dyrektor Komisji ds. Życia, Rodziny, Młodzieży i Świeckich. Ogłosił on, że uznający się za katolików prawodawcy, którzy poparli legalizację zabijania dzieci nienarodzonych nie będą mogli przystępować do Komunii Świętej ani zostać rodzicami chrzestnymi. Decyzja o odmowie dostępu do Komunii uzasadniona została „rozpoznaniem obiektywnego stanu niegodności tych osób, by przyjąć Ciało Chrystusa”.

Wierni zgorszeni zdradą nauczania Kościoła przez „katolickich” polityków

„Mamy dzisiaj wiele osób zgorszonych publiczną zdradą nauczania Kościoła o wierze i moralności przez tych prawodawców, którzy nazywają siebie «katolikami»” – czytamy w liście otwartym podpisanym przez ks. Soto Gaxiolę. „Rzeczywiście, pytanie wiernych ma sens: jak katolik, który otwarcie promuje i popiera politykę negującą życie, może przyjść na Mszę i przystępować do Komunii? W Magisterium Kościoła zawsze i niezmiennie broniono wartości życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – dodaje autor.

Dokument z góry odrzuca tłumaczenia niektórych polityków, twierdzących, że „prywatnie” są katolikami i nie popierają aborcji, a potem próbują oddzielać swoje rzekome poglądy od działalności publicznej. Diecezja stwierdza, iż „jest to błędna teoria”, ponieważ, jak pisał Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae: „Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół”.

