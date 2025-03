Jasna Góra. Modlitwa o beatyfikację Stanisławy Leszczyńskiej

Stanisława Leszczyńska była żoną i matką czwórki dzieci. Z zawodu była położną. Swoją pracę wykonywała sumiennie przez 40 lat. W czasie II wojny światowej wraz z całą rodziną zaangażowała się w konspirację. Została zesłana do obozu koncentracyjnego, Auschwitz-Birkenau. Z racji swojego zawodu Leszczyńska została przydzielona do służby medycznej, podległej Josefowi Mengele. To lekarz, który znany był ze zbrodniczych eksperymentów na ludziach i selekcjonowania więźniów do komór gazowych.

Czy Stanisława Leszczyńska zostanie beatyfikowana?

Jako położna, Stanisława Leszczyńska modliła się przed każdym porodemo zdrowie dla dzieci i ich matek, a po narodzinach każde z nich chrzciła, dlatego nazywana tam była "Mateczką" i "Aniołem Życia". – Gdy wyszła z obozu powiedziała, że był to dla niej czas błogosławiony i to dla nas jest zaskakujące, jak można o takim piekle na ziemi powiedzieć, że był to czas błogosławiony? Ona stała się w tamtych czasach darem dla kobiet, światłem nadziei i miłości: "Aniołem Życia" – mówił paulin.

8 marca, w Dniu Kobiet na Jasnej Górze wierni modlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. O. Nikodem Kilnar, czciciel Sługi Bożej zwrócił uwagę, że właśnie Stanisława Leszczyńska powinna być wzorem niezłomności i tego, że nie ma nic cenniejszego niż życie. Przypomniał, że to właśnie w dzisiejsze Święto Kobiet otwierana jest przychodnia aborcyjna w Warszawie.

Modlitwa o zatrzymanie aborcji w Polsce

Przesłaniem, które pozostawiła całemu światu Stanisława Leszczyńska, są słowa "Nie wolno zabijać dzieci". Ks. Paweł Gabara członek Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet przy KEP podkreślił, że Stanisława Leszczyńska była przede wszystkim obrończynią życia, odważną, a także niezłomną kobietą, która pozostawiła naszej Ojczyźnie ważne zadanie.

8 marca na Jasnej Górze przez cały dzień zanoszona jest modlitwa za polskie kobiety. Z kolei środowiska pro-life organizują "szturm modlitewny", na który składają się m.in.: różaniec na Placu Biegańskiego w Częstochowie odprawiony z prośbą "o zatrzymanie aborcji". W Warszawie trwa też protest obrońców życia pod przychodnią aborcyjną "AboTak".

