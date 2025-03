Nominat Trumpa rezygnuje z badań wykorzystujących komórki z aborcji

Decyzję w tej sprawie zapowiedział dr Jay Bhattacharya, nominowany przez Donalda Trumpa na stanowisko dyrektora Narodowych Instytutów Zdrowia (NHS).

Jednoznaczna odpowiedź dyrektora NHS

Podczas przesłuchania przed komisją senacką dr Bhattacharya został zapytany, czy kierowana przez niego instytucja zrezygnuje z tych kontrowersyjnych badań. Odpowiedział jednoznacznie, podobnie jak nowy szef Departamentu Zdrowia, Robert Kennedy Jr.

– Chciałem zapewnić, że w tej sprawie absolutnie podążam linią sekretarza Kennedy’ego i prezydenta Trumpa – oświadczył.

Bhattacharya podkreślił, że współczesna nauka nie wymaga już stosowania komórek pochodzących z aborcji w celach badawczych.

– W czasie pandemii, kiedy gościłem na falach katolickiego radia, ludzie dzwonili i pytali mnie, czy szczepionki mRNA przeciw COVID-19 są opracowywane przy użyciu linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów. Odpowiadałem twierdząc” – zaznaczył.

Lekarz dodał, że wiele osób miało w związku z tym poważne wątpliwości natury etycznej.

– W publicznej polityce zdrowotnej musimy zapewnić, by produkty oferowane przez naukę były etycznie akceptowalne dla wszystkich. Konieczność posiadania alternatyw dla linii komórkowych pochodzących z aborcji to nie tylko kwestia etyczna, ale przede wszystkim kwestia zdrowia. Musimy zapewnić, by wszyscy mieli udział w postępie, który czynimy. Czuję się absolutnie zobowiązany do tego zadania – dodał.

Krytyka cowidowych restrykcji

Portal LifeSiteNews.com przypomina, że zarówno Bhattacharya, jak i sekretarz zdrowia Kennedy, byli jednymi z najgłośniejszych krytyków strategii sanitarnej wdrażanej przez amerykański rząd w czasie pandemii. Wśród licznych ekspertów medycznych, którzy sprzeciwiali się powszechnym lockdownom, Bhattacharya należał do najaktywniejszych głosów.

W październiku 2020 r. był współautorem Deklaracji Great Barrington, dokumentu otwarcie krytykującego restrykcje pandemiczne. Jest profesorem medycyny, ekonomii oraz polityki zdrowotnej na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, a także dyrektorem Stanford’s Center for Demography and Economics of Health and Aging.

