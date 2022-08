Wojna na Ukrainie. Franciszek mówi o "udręczonym narodzie"

Papież nawiązał również do zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II 20 lat temu.

– Szczególną myśl kierujemy do licznych pielgrzymów, którzy zgromadzili się dzisiaj w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, gdzie dwadzieścia lat temu św. Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Bardziej niż kiedykolwiek widzimy dzisiaj znaczenie tego gestu, który chcemy ponowić w modlitwie i w świadectwie życia – mówił.

– Miłosierdzie jest drogą zbawienia dla każdego z nas i dla całego świata. I prosimy Pana o szczególne miłosierdzie, miłosierdzie i zmiłowanie dla udręczonego narodu ukraińskiego – podkreślał papież.

Prezydent Zełenski rozmawiał z papieżem Franciszkiem

W piątek prezydent Ukrainy rozmawiał telefonicznie z papieżem. Opowiedział o "strasznych zbrodniach, jakich okupant rosyjski dopuszcza się na Ukrainie".

O wydarzeniu tym powiadomił wszystkich sam szef państwa na swoim Twitterze. Był to trzeci kontakt telefoniczny obu mężów stanu od czasu rozpoczęcia agresji Rosji przeciw Ukrainie.

Na oficjalnej stronie prezydenta zaznaczono, że rozmowa ta była okazją do poinformowania papieża o przebiegu wojny w tym kraju i o związanych z nią "strasznych zbrodniach" a zarazem do podziękowania Ojcu Świętemu za jego modlitwę za Ukrainę. "Naród nasz potrzebuje poparcia ze strony światowych przywódców duchowych, którzy przekazywać światu prawdę o okrucieństwach, popełnianych przez agresora na Ukrainie" – czytamy w oświadczeniu internetowym.

Pierwsza rozmowa odbyła się tuż po agresji Rosji

Po raz pierwszy Zełenski i Franciszek rozmawiali ze sobą już 26 lutego, a więc w dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowych działań zbrojnych na Ukrainie. Papież zadzwonił do prezydenta, aby wyrazić mu swój ból z powodu tych tragicznych wydarzeń. Druga rozmowa odbyła się 22 marca i obecnie biskup Rzymu zadzwonił do Kijowa po raz trzeci. Poza tym przyjął on na audiencji w Watykanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 8 lutego 2020 roku. Ponadto wizyty za Spiżową Bramą składali inni politycy ukraińscy: pełniący obowiązki premiera Arsenij Jaceniuk – 26 kwietnia 2014, ówczesny prezydent Petro Poroszenko – 20 listopada 2015 i premier Denis Szmyhal – 25 marca 2021 roku.

Czytaj też:

Czy papież spotka się z patriarchą Cyrylem? Wywiad z kard. KochemCzytaj też:

Kościelne płyty tektoniczne w ruchuCzytaj też:

Dziennikarz: Franciszek jest najbardziej sekowanym papieżem