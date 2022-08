Papież zapewnia: Robię dla Ukrainy wszystko, co możliwe

Instytut Maryi Ukoronowanej (Istituto dell’Incoronata) w Erice w diecezji Trapani na Sycylii gości 20 ukraińskich dzieci wraz z opiekunami. Przybyły one do Włoch w maju tego roku w ramach ewakuacji 63 sierot z Mariupola i Kramatorska w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiej inwazji militarnej na ukraińskie terytorium państwowe.

List sióstr do papieża Franciszka

Jedna z opiekunek – Weronika, która na Ukrainie była inżynierem-chemikiem, zaproponowała napisanie listu do papieża, w którym można byłoby podzielić się niepokojem o los ukraińskich jeńców wojennych, którzy znaleźli się w rękach rosyjskich, a których prawa, wynikające z Konwencji Genewskiej, były – według napływających informacji – łamane. Wraz z dyrektorem Instytutu s. Teresiną Longo napisano więc list w przekonaniu, że "z pewnością papież Franciszek nas wysłucha, z pewnością ktoś wysłucha papieża Franciszka" – podała w piątek Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Papież odpisał od razu w dniu, w którym otrzymał list z Erice. – Droga siostro, dziękuję za twój list, dziękuję za list pań z Ukrainy. Robię dla Ukrainy wszystko, co możliwe. Doświadczamy okrucieństwa. Jestem blisko tych pań i wszystkich ukraińskich dzieci. Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jestem do dyspozycji. Modlę się za siostrę i za was wszystkich. Niech Pan wam błogosławi, a Madonna otacza opieką – napisał Franciszek.

Rozmowa Ojca Świętego z Zełenskim

Po raz pierwszy Ojciec Święty Franciszek i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali ze sobą już 26 lutego tego roku, a więc dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowych działań zbrojnych na Ukrainie. Wówczas papież zadzwonił do ukraińskiego przywódcy, aby wyrazić swój ból z powodu tych tragicznych wydarzeń.

Druga rozmowa odbyła się 22 marca br. Poza tym, biskup Rzymu przyjął na audiencji w Watykanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego 8 lutego 2020 roku. Ponadto, wizyty składali inni politycy ukraińscy, tacy jak: pełniący obowiązki premiera Arsenij Jaceniuk, ówczesny prezydent kraju Petro Poroszenko oraz obecny szef rządu Ukrainy Denis Szmyhal.

