Franciszek zachęca do budowania przyszłości z migrantami i uchodźcami

Dzień ten jest obchodzony w czwartą niedzielę września i w tym roku przypada 25 września – poinformowała w czwartek Katolicka Agencja Informacyjna.

Orędzie papieża Franciszka

Na wstępie papież przypomniał, że ostatecznym sensem naszej "wędrówki" na tym świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainaugurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwale. Jednak choć jest przyszłością świata, ludzkości, to jednocześnie jest w nas. Pomimo różnych trudności, jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zaangażowania w budowanie przyszłości bardziej zgodnej z planem Bożym, świata, w którym wszyscy mogli by żyć w pokoju i godności. Chodzi o realizację Bożego ładu, co wymaga przyjęcia Chrystusowej Ewangelii miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. Nikt nie może być wykluczony, zwłaszcza migranci i uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi.

Franciszek zwrócił uwagę, że budować przyszłość z migrantami i uchodźcami oznacza także uznanie i docenienie tego, co każdy z nich może wnieść do procesu budowania. Przypomniał, że wkład migrantów i uchodźców miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego naszych społeczeństw. "Jednak wkład ten mógłby być o wiele większy, gdyby był dowartościowany i wspierany przez ukierunkowane programy. Idzie o ogromny potencjał, gotowy do wyrażenia się, jeśli tylko da się jemu szansę" – napisał papież. I dodał, że obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki temu mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności.

Katoliccy migranci i uchodźcy

Ojciec Święty oznajmił, iż przybycie katolickich migrantów i uchodźców daje nową energię życiu kościelnemu wspólnot, które ich przyjmują. "Dzielenie się różnymi sposobami wyrażania wiary i pobożności stanowi uprzywilejowaną okazję do pełniejszego przeżywania katolickości Ludu Bożego" – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie wystąpienia papież zauważył: "Jeśli chcemy współpracować z naszym Ojcem Niebieskim w budowaniu przyszłości, czyńmy to razem z naszymi braćmi i siostrami migrantami i uchodźcami. Budujmy ją już dziś! Ponieważ przyszłość zaczyna się dzisiaj i zaczyna się od każdego z nas. Nie możemy pozostawić przyszłym pokoleniom odpowiedzialności za decyzje, które trzeba podjąć już teraz, aby zrealizował się Boży plan dla świata i nastało Jego królestwo sprawiedliwości, braterstwa i pokoju".

Czytaj też:

Watykan. Papież Franciszek nie potępił RosjiCzytaj też:

Papież pominął Chrystusa, czyli fundament