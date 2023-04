Ukraina: Liczba osób potrzebujących pomocy wzrosła. Nowe dane

Według najnowszego raportu, sytuacja pogorszyła się zwłaszcza na wschodzie kraju. Szczególnie dotknięte zostały osoby starsze.

– Jednak osoby starsze są często pomijane jako ludzie potrzebujący pomocy – powiedział Andreas Knapp, szef pomocy zagranicznej w Caritas Austria i przewodniczący zarządu fundacji "Sąsiad w potrzebie”. – Wiele starszych osób zostało na Ukrainie bez rodzin. Pilnie potrzebują oni żywności i leków, ale przede wszystkim wsparcia socjalnego i psychologicznego – zaznaczył.

Pomoc dla walczącej Ukrainy

Ze względu na ograniczoną mobilność, zwiększone zapotrzebowanie na opiekę medyczną oraz trudności, np. z przenoszeniem ciężarów czy oczekiwaniem w punktach dystrybucji, osoby starsze potrzebują szczególnego wsparcia. Często albo nie mają możliwości ucieczki, albo mają trudności ze znalezieniem nowego mieszkania dostosowanego do wieku. Instytucje państwowe są często przeciążone. Zmusza to ich do pozostania w domach, często bez prądu, gazu i wody. Izolacja i ograniczony dostęp do artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, środki higieniczne i leki, sprawiają, że ich sytuacja często zagraża życiu.

Kilka organizacji pomocowych, w tym Caritas, prowadzi na Ukrainie i w krajach sąsiednich projekty pomocowe w ramach akcji "Sąsiad w potrzebie", która skupiała się na pomocy osobom starszym.

Caritas uruchomił usługę dostawczą, która dostarcza artykuły pierwszej potrzeby do najbardziej zagrożonych grup. Organizacja wyremontowała i dostosowała również schroniska w ramach projektu pomocy zimowej, aby stworzyć bezpieczne, godne i dostosowane do wieku zakwaterowanie.

Austriacki Czerwony Krzyż, Zakon Maltański i inne organizacje dostarczyły gospodarstwom domowym piece do ogrzewania i gotowania lub małe generatory oraz rozdały artykuły, takie jak np. koce.

